Путин заявил, что рост цен стал серьезным вызовом для реализации нацпроектов

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин призвал минимизировать риски срыва сроков строительства объектов в рамках нацпроектов, которые были вызваны ростом цен, в том числе на стройматериалы; рост цен, по словам главы государства, стал серьезным вызовом для реализации этих проектов.

"Я призываю коллег постоянно отслеживать продвижение национальных проектов, анализировать узкие места или отставание, чтобы принимать дополнительные решения, исходя из объективной картины, с учетом возникающих проблем и трудностей, конечно", - сказал Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Президент подчеркнул, что в этом году серьезным вызовом для их реализации стал рост цен на широкую номенклатуру товаров, в том числе строительные материалы. "В условиях изменившейся ценовой конъюнктуры губернаторы, руководители регионов все чаще сообщают о несостоявшихся конкурсах, о задержках строительства, о проблемах с подрядчиками", - сказал глава государства.

Он заметил, что не будет приводить справочные данные относительно роста цен на арматурную сталь, листовую сталь и битум. "Вы это хорошо знаете. Такие риски необходимо снизить до минимума, а лучше, конечно, свести к нулю. Все работы и объекты, запланированные в рамках национальных проектов, должны быть реализованы", - отметил президент.

Путин добавил: "И хотел бы вновь подчеркнуть, речь идет не о суммах, выделенных и освоенных средствах, а о построенных садах, школах, объектах инфраструктуры, отремонтированных больницах и ФАПах (фельдшерско-акушерские пункты - ИФ), ликвидированных свалках и так далее".

Глава государства отметил, что правительство должно подготовить четкий алгоритм действий по объектам, которые строятся на федеральном и региональном уровнz[, а все участники этой работы должны понимать, какие действия необходимо совершить.