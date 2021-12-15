"Уралхим" хочет снизить зависимость от поставок аммиака через Украину

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - "Уралхим" Дмитрия Мазепина, с конца ноября управляющий "Тольяттиазотом", озабочен стабильностью транзита аммиака с предприятия; компания также намерена снизить зависимость от поставок аммиака через Украину.

Владелец "Уралхима" Дмитрий Мазепин на встрече с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым сообщил о планах провести переговоры с украинскими партнерами о долгосрочной стабилизации транзита аммиака, говорится в корпоративной газете "Тольяттиазота" "Волжский вестник".

Транзит аммиака по территории Украины, в частности, квотирование объемов, компания в отчетности из года в год относит к отраслевым рискам.

В конце 2016 года конфликт с "Укрхимтрансаммиаком", оператором украинской части аммиакопровода "Тольятти-Одесса", привел к остановке транспортировки аммиака предприятия более чем на месяц. "Тольяттиазот" хотел добиться увеличения объем прокачки, а также оспаривал в суде тарифную надбавку за транзит аммиака.

В 2020 году "Тольяттиазоту" удалось установить рекорд отгрузки аммиака по трубопроводу: в хранилища АО "Одесский припортовый завод" было транспортировано 2 млн тонн аммиака.

Новый генеральный директор "Тольяттиазота" Анатолий Шаблинский при этом заявил о намерении снизить зависимость транзита аммиака через Украину, развивая альтернативные маршруты поставок, пишет корпоративное издание.

Он также отметил, что все начатые стройки, в том числе третий агрегат карбамида, будут завершены.

Структура подразделений и руководящего блока "Тольяттиазота" будет пересмотрена: ее приведут в соответствие с задачами компании, практиками "Уралхима" и отрасли в целом. Дочерние предприятия "Тольяттиазота"- "Азотреммаш", "Рекреационные трубы", "Диоксид" - останутся в структуре компании. При этом "Азотреммаш" будет получать на приоритетной основе заказы не только от "Тольяттиазота", но и от всех заводов "Уралхима".

В конце ноября после более чем 10 лет корпоративного спора "Уралхим" получил контроль над советом директоров "Тольяттиазота". По итогам внеочередного собрания акционеров полномочия управляющей компании (АО "Корпорация "Тольяттиазот") и членов совета директоров предприятия были досрочно прекращены. В новый состав совета вошли представители "Уралхима". Главой предприятия был назначен топ-менеджер "Уралхима" Анатолий Шаблинский.

Контрольным пакетом акций "Тольяттиазота" на собрании голосовал Олег Егерев, который в августе 2021 года решением Арбитражного суда Самарской области был назначен финансовым управляющим имуществом бизнесмена Сергея Махлая в рамках процедуры его банкротства.

Накануне ВОСА "Тольяттиазота" Федеральная антимонопольная служба РФ сообщила, что удовлетворила ходатайство подконтрольного структурам Мазепина АО "Химактивинвест" о приобретении 83,731% акций "Тольяттиазота". В совокупности с имеющейся долей "Химактивинвест" может консолидировать 93,723% акций предприятия.

"Тольяттиазот" - один из крупнейших в мире производителей аммиака. Производственные мощности предприятия позволяют выпускать более 3 млн тонн аммиака, а также 960 тыс. тонн карбамида в год. Экспортные поставки осуществляются по аммиакопроводу "Тольятти-Горловка-Одесса", конечной точкой которого является Одесский припортовый завод. К трубопроводу также подключены россошанские "Минудобрения" и "Концерн Стирол" (Украина, Донецкая область).