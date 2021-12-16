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Россия сократила вложения в US Treasuries в октябре на $198 млн

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Вложения России в казначейские обязательства министерства финансов США в октябре снизились на $198 млн по сравнению с предыдущим месяцем - до $3,720 млрд.

Согласно данным американского Минфина, на конец октября РФ принадлежали долгосрочные госбумаги на сумму $554 млн против $204 млн месяцем ранее. Между тем вложения в краткосрочные бумаги уменьшились до $3,166 млрд с $3,714 млрд.

Как сообщалось, в апреле 2018 года на фоне жестких антироссийских санкций инвестиции России в US Treasuries упали почти вдвое - с $96,1 млрд до $48,7 млрд. В мае того же года показатель рухнул более чем в три раза, до $14,9 млрд, после чего Россия покинула список из 33 стран, являющихся крупнейшими держателями американского госдолга. При этом еще в 2013 году инвестиции РФ в гособлигации США превышали $150 млрд.

Япония в октябре текущего года осталась крупнейшим держателем американских долговых обязательств 29-й месяц подряд, нарастив вложения на $20,8 млрд относительно предыдущего месяца - до $1 трлн 320,4 млрд. При этом Китай, занимающий вторую строчку, увеличил портфель UST на $17,8 млрд - до $1 трлн 65,4 млрд.

Третью позицию с большим отрывом от лидеров продолжает занимать Великобритания ($579,8 млрд), на четвертую строчку переместилась Ирландия ($324,3 млрд), которая сместила вниз Люксембург ($314,3 млрд). В топ-10 держателей американских госбумаг также входят Швейцария, Каймановы острова, Бразилия, Тайвань и Франция.

Общий объем вложений нерезидентов в US Treasuries в октябре увеличился на $99,6 млрд и достиг $7 трлн 648,7 млрд, из которых бумаги на $4 трлн 203,6 млрд принадлежали правительствам или центральным банкам иностранных государств.

США Россия US Treasuries

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