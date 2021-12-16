Apple отложила на неопределенный срок возврат сотрудников в офис

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Корпорация Apple Inc. в условиях пандемии снова отложила возвращение сотрудников в офис в связи с растущей обеспокоенностью по поводу распространения нового штамма коронавируса "омикрон". Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источник, офисным сотрудникам компании объявили об этом 15 декабря.

Удаленка для них продлена на неопределенный срок.

Кроме того, компания закрыла три розничных магазина - два в США и один в Канаде - из-за высокой заболеваемости в этих точках.

Месяц назад гендиректор Apple Тим Кук говорил, что рассчитывает на постепенный возврат людей в офис с февраля 2022 года.

Apple пыталась вернуть сотрудников в офис в июне и сентябре 2021 года, а также назначала срок возвращения с удаленки на январь 2022 года, однако каждый раз была вынуждена отказываться от своих планов.

"Мы регулярно оцениваем условия и будем корректировать наши шаги, чтобы поддержать благополучие наших клиентов и сотрудников", - говорится в заявлении Apple.

Ранее на этой неделе компания объявила, что все сотрудники и посетители ее магазинов в США должны будут носить маски.