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Идея страховать депозиты среднего бизнеса натолкнулась на риск роста нагрузки на банки

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Минфин РФ поставил под вопрос идею расширить систему страхования вкладов (ССВ) на средние предприятия, так как это увеличивает нагрузку на банки, заявил на пресс-конференции глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Сейчас в Госдуме находится законопроект, который распространяет ССВ на средние предприятия, социально ориентированные некоммерческие организации, профсоюзы, юридические лица, которые имеют лицензию на осуществление образовательной или медицинской деятельности, а также на средства адвокатов и нотариусов, если счета открыты для осуществления профессиональной деятельности.

Распространить страховку на эти предприятия предлагается на общих условиях - с лимитом ответственности 1,4 млн рублей. Однако в середине июня ЦБ предложил подумать над увеличением суммы страхового возмещения по вкладам средних предприятий.

"Эта инициатива направлена на согласование, и здесь возникли дискуссии, поскольку, по оценкам правительства, она увеличивает отчисления со стороны банков в фонд страхования вкладов. Естественно, никто не хочет увеличить эти отчисления, поскольку это нагрузка на финансовые институты и возможно увеличение процентов по кредитам. Такая дискуссия идет, я думаю, что мы все-таки придем к тому, чтобы определенное решение принять", - сказал Аксаков, добавив, что на риски роста нагрузки обратил внимание Минфин.

Россия

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