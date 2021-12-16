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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Цена на газ в Европе превысила $1700/тыс. куб. м в ожидании холодов

Цена на газ в Европе превысила $1700/тыс. куб. м в ожидании холодов
Фото: Sean Gallup/Getty Images

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Спотовая цена газа в Европе вечером в четверг взлетела выше $1700 за тысячу кубометров после обновления прогноза погоды в регионе до более суровых значений.

Также в конце торговой сессии стало известно, что "Газпром" не стал заказывать прокачку по газопроводу "Ямал-Европа" на 17 декабря, как это делал ранее в этом месяце.

В результате цена ближайшего (январского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures достигла 146 евро за МВт.ч, то есть $1714 за тысячу кубометров.

В ноябре контракт "на день вперед" торговался на TTF в среднем по $945, в декабре - $1205 за тысячу кубометров. С начала года среднее значение контракта достигло $521.

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Обновленный прогноз погоды обещает Европе с начала следующей недели холода: непрерывное понижение температуры всю неделю и ее более низкие значения, чем ожидалось ранее. В среднем декабрьская температура воздуха в регионе в декабре 2021 года складывается на уровне на 2 градуса ниже, чем годом ранее. Тем не менее, текущие значения температуры воздуха в Европе соответствуют среднему уровню за последние 10 лет.

Производство электроэнергии из возобновляемых источников на текущей неделе (вклад ветровой генерации в выработку электроэнергии в Европе - в среднем 11,5% за первые три дня) существенно ниже, чем за предыдущую неделю (15,6%), свидетельствуют данные ассоциации WindEurope.

Текущий уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы достиг отметки 61,45% от их максимальной вместимости (данные на утро среды) - это на 16,7 процентного пункта ниже среднего значения за последние пять лет, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe.

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