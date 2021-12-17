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Лидеры ЕС не смогли прийти к общим выводам по высоким ценам на энергоресурсы

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Лидеры стран Европейского союза обстоятельно обсудили проблему высоких цен на энергоресурсы, однако из-за разногласий не смогли сформулировать окончательное заявление по этой теме, заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель.

"Мы провели достаточно продолжительные обсуждения по поводу энергетики. Это очень серьезная тема, это влияет на домохозяйства, на покупательную способность, а также на конкурентоспособность европейского бизнеса", - сказал Мишель на пресс-конференции в ночь на пятницу по итогам саммита лидеров ЕС.

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"В ходе обсуждений мнения расходились, поэтому мы не смогли достичь соглашения по заключительным пунктам на эту тему", - добавил он.

По словам Мишеля, в Европейском совете еще вернутся к теме энергетики.

Как сообщалось, в Евросовете должны были обсудить недавние изменения в ценах на энергоресурсы в свете предварительных докладов, подготовленных Агентством по сотрудничеству органов, регулирующих энергетику (ACER) и Европейской службой по ценным бумагам и рискам (ESMA).

В частности, участники саммита собирались обсуждать, нет ли спекуляции на европейских рынках энергоресурсов.

ЕС

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