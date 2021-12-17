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"Газпром" и Монголия переходят к проектированию газопровода в Китай

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Российская и монгольская сторона переходят к этапу проектирования газопровода через Монголию в Китай, сообщает монгольское агентство "Монцамэ" по итогам встречи вице-премьера Сайнбуянгийна Амарсайхана и руководителя администрации президента Янгугийна Содбаатара с делегацией "Газпрома".

Встреча состоялась в четверг, в ней (согласно фото к материалу агентства) принимали участие зампреды "Газпрома" Елена Бурмистрова и Виталий Маркелов.

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"В связи с достижением цели, согласованной в октябре сего года, о завершении разработки ТЭО вышеуказанного проекта до визита главы монгольского государства в Россию стороны согласились приступить к работе по подготовке других документов в ближайшем будущем", - сообщает "Монцамэ".

Монгольская сторона также предложила поставлять для нужд сотрудников "Газпрома" шерстяную, кашемировую, кожевенную и мясную продукцию, соответствующую международным стандартам. С этой целью монгольская сторона передала офису Маркелова каталог продукции и товаров, которые в первую очередь могут быть поставлены из Монголии.

В 2020 году "Газпром" приступил к оценке возможности осуществления поставок газа в Китай через территорию Монголии в объеме до 50 млрд куб. м газа в год. Технико-экономическое обоснование проекта строительства магистрального газопровода "Союз Восток" (ТЭО) включает детальный расчет инвестиционных и эксплуатационных затрат. ТЭО готовит компания специального назначения "Газопровод Союз Восток". В апреле 2021 года утвержден технико-экономический анализ (ТЭА) проекта строительства газопровода"Союз Восток". Он пройдет по территории Монголии и станет продолжением российского газопровода "Сила Сибири - 2". В рамках ТЭА проработаны основные технико-технологические параметры проекта. В частности, определен оптимальный маршрут прохождения трассы газопровода по территории Монголии, его протяженность, диаметр, рабочее давление, количество компрессорных станций.

Монголия Газпром Китай

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