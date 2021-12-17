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В торгах иностранными акциями "Мосбиржа" сделает долларовый "стакан" основным

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - "Московская биржа" обсуждает дальнейшее возможное регулирование торгов иностранными акциями и считает, что механизм торгов этими инструментами за валюту должен стать основным, заявил журналистам управляющий директор по продажам и развитию биржи Игорь Марич.

"Мы думаем о том, как дальше регулировать два "стакана" (в рублях и валюте при торговле иностранными акциями - ИФ), и идея была в том, что долларовый "стакан", конечно же, должен быть основным", - сказал он.

"Ликвидность в рублевом "стакане" пока что больше (чем в долларовом - ИФ), потому что он на год раньше запустился. Главное, что она растет. По мере подключения новых брокеров, по мере подключения количества бумаг и клиентов к долларовому "стакану" (...), рублевый "стакан" не знаю, насколько будем совсем закрывать, может, ограничим количество бумаг", - добавил Марич.

Торги акциями иностранных компаний на "Московской бирже" стартовали 24 августа 2020 года. Сделки с бумагами можно заключать на утренней, основной и вечерней торговых сессиях. Сначала покупать и продавать акции можно было только в рублях, но с конца сентября биржа запустила и валютный "стакан" для этого типа акций.

Технологии торгов в этих двух "стаканах" идентичны, обеспечивают ликвидность маркет-мейкеры (как российские, так и иностранные участники). Это позволяет клиентам, например, покупать акции в рублях, а продавать в валюте, и наоборот.

Сейчас на бирже торгуется более 500 иностранных бумаг.

Мосбиржа Игорь Марич

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