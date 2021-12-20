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Новым главой Бундесбанка назначен Йоахим Нагель

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Йоахим Нагель станет новым президентом Бундесбанка, сменив на этом посту Йенса Вайдмана. Об этом сообщил министр финансов Германии Кристиан Линднер в своем аккаунте в Twitter.

"Канцлер Олаф Шольц и я выдвигаем кандидатуру Йоахима Нагеля на пост главы Бундесбанка", - написал он.

"Принимая во внимание риски инфляции, растет важность ориентированной на стабильность монетарной политики... Он (Нагель - ИФ) опытный человек, который обеспечит последовательность и преемственность политики Бундесбанка", - говорится в посте Линднера.

Нагель, которому 55 лет, ранее работал в центробанке Германии на протяжении 17 лет, шесть из которых он занимал пост члена совета правления Бундесбанка. В 2016 году он покинул Бундесбанк и перешел на работу в германский банк развития KfW. С 2020 года Нагель возглавляет банковский департамент в Банке международных расчётов в Базеле.

Йоахим Нагель Бундесбанк

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