Активы Бундесбанка сократились на 4% в 2022 году

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Общий объем активов Бундесбанка в 2022 году снизился на 4% (на 108 млрд евро) и составил 2,9 трлн евро, сообщила пресс-служба ЦБ Германии.

Основной причиной этого стало сокращение операций рефинансирования на 184 млрд евро - до 238 млрд евро. В том числе были произведены досрочные выплаты в рамках программы целевого долгосрочного кредитования (TLTRO III) Европейского центрального банка.

Объем номинированных в евро ценных бумаг на балансе Бундесбанка вырос на 45 млрд евро - до 1,07 трлн евро.

Чистый процентный доход банка в 2022 году увеличился до 3,954 млрд евро против 2,501 млрд евро годом ранее.

Убыток в прошлом году составил 172 млн евро, он был покрыт за счет резервов, накопленных в предыдущие годы. При этом ЦБ указал на вероятность дальнейших потерь на фоне продолжающегося роста процентных ставок.

Бундесбанк не будет перечислять денежные средства в федеральный бюджет ФРГ за 2022 год, как и в предыдущие два года.

В прошлом году инфляция резко выросла во всей еврозоне.

Как отметил президент Бундесбанка Йоахим Нагель, "2022 год войдет в экономическую историю Германии как год, в который инфляция была одной из самых высоких с момента основания Федеративной Республики".

Индекс потребительских цен (HICP) вырос на 8,7%. Темпы роста ускорились еще до начала военной операции на Украине, а ее последствия обусловили дальнейшее значительное повышение цен, подчеркнул Нагель. При этом ценовое давление остается очень высоким как в еврозоне, так и в Германии, добавил он.

"Поэтому нам нужна денежно-кредитная политика, в рамках которой предпринимаются решительные действия и необходимые шаги для восстановления ценовой стабильности", - сказал Нагель, слова которого приводятся в сообщении ЦБ.

С июля 2022 года ЕЦБ повысил ключевые процентные ставки в общей сложности на 300 базисных пунктов и дал сигнал о намерении увеличить их еще на 50 б.п. в марте.

"Даже после этого могут потребоваться дальнейшие значительные шаги по подъему процентной ставки, - сказал президент Бундесбанка. - Люди видят, что мы предприняли решительные действия. И они ожидают, что мы по-прежнему будем действовать решительно, пока не выполним свою работу".