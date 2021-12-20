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Минфин поддержал законопроект об ограничении ставок по микрозаймам

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Минфин подготовил проект положительного заключения правительства на депутатский законопроект об ограничении ставок по микрозаймам. "Интерфакс" ознакомился с проектом документа. Минфин попросил Банк России, Минэкономразвития и Минюст прислать отзывы на документ до 22 декабря.

Рассматриваемый законопроект № 22118-8 устанавливает максимальную ежедневную процентную ставку по краткосрочным потребительским займам на уровне 0,8% (сейчас действует 1%) при ограничении значения полной стоимости кредита (ПСК) ставкой 292% годовых (сейчас действует 365%).

Одновременно законопроект снижает со 150% до 130% максимальный размер суммы всех платежей по договору потребительского кредита (займа) сроком до года.

"Анализ бизнес-моделей МФО позволяет сделать вывод о наличии у части компаний резервов для продолжения деятельности в условиях снижения процентной ставки", - говорится в пояснительной записке к документу. Ее авторы подсчитали, что при установлении ограничения в 0,8% в день общая экономия заемщиков по процентным платежам по займам может составить порядка 5 млрд рублей в год.

Чтобы кредиторы успели подготовиться к новым требованиям, предлагается ввести переходный период в 90 дней до вступления законопроекта в силу. Отсрочка не коснется положения о снижении максимального размера суммы всех платежей по договору потребительского кредита (займа) сроком до года, оно вступит в силу 1 июля 2022 года.

Авторы законопроекта - группа депутатов Госдумы и сенаторов во главе с председателем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым и вице-спикером Совета Федерации Николаем Журавлевым. Они внесли его в парламент 22 ноября.

18 ноября о том, что снова пора ограничить ставки по микрозаймам, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Минфин правительство Банк России Госдума Анатолий Аксаков Николай Журавлев Эльвира Набиуллина

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