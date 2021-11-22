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Законопроект об ограничении ставок по микрозаймам внесен в Госдуму

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, который предлагает установить максимальную ежедневную процентную ставку по краткосрочным потребительским займам на уровне 0,8% (сейчас действует 1%), при ограничении значения полной стоимости кредита (ПСК) ставкой 292% годовых (сейчас действует 365%).

Документ (N22118-8) размещен в электронной базе данных парламента. Авторы - группа депутатов во главе с руководителем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым и группа сенаторов во главе с замглавы Совета Федерации Николаем Журавлевым.

Одновременно законопроект снижает со 150% до 130% максимальный размер суммы всех платежей по договору потребительского кредита (займа) сроком до года.

"Анализ бизнес-моделей МФО позволяет сделать вывод о наличии у части компаний резервов для продолжения деятельности в условиях снижения процентной ставки", - говорится в пояснительной записке.

По подсчетам авторов законопроекта, при установлении ограничения в 0,8% в день общая экономия заемщиков по процентным платежам по займам может составить порядка 5 млрд рублей в год.

"В целях обеспечения достаточного времени для адаптации бизнес моделей профессиональных кредиторов к новым требованиям предлагается установить 90-дневный срок вступления в силу законопроекта, за исключением положения о снижении максимального размера суммы всех платежей по договору потребительского кредита (займа) сроком до года, которое вступает в силу 1 июля 2022 года", - говорится в документе.

На прошлой неделе в ходе выступления в Госдуме глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор видит необходимость в очередном ограничении ставок микрозаймов. Она напомнила, что ранее уже принимались подобные поправки в законодательство. "Я думаю, что пора это сделать (вновь ограничить ставки по микрозаймам - ИФ)", - отметила Набиуллина.

Госдума

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