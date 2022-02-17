Депутаты предложили ввести банковские кредиты для уязвимых заемщиков

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку направил в Банк России предложения ужесточить выдачу кредитов микрофинансовыми организациями (МФО) и одновременно ввести специальную категорию банковского кредита для уязвимых заемщиков.

Депутаты считают, что это позволит перенаправить таких клиентов из МФО в сторону банков и кредитовать их под 50-70% годовых.

Идея о специальном банковском кредите была высказана на заседании этого думского комитета, когда перед первым чтением обсуждались поправки в закон о потребкредитах (№22118-8). Законопроект, который в Думу в конце 2021 года внесла группа депутатов, предлагает ужесточить работу МФО и установить максимальную ежедневную процентную ставку по краткосрочным потребительским займам на уровне 0,8% (сейчас действует 1%), при ограничении значения полной стоимости кредита (ПСК) ставкой 292% годовых (сейчас действует 365%). Одновременно законопроект снижал со 150% до 130% максимальный размер суммы всех платежей по договору потребительского кредита (займа) сроком до года.

Во время обсуждения бывший банкир, депутат Владимир Сенин сообщил, что комитет направил в ЦБ дополнительные предложения по поводу регулирования рынка. Среди них - снижение ежедневной ставки по краткосрочным займам для МФО на еще более низкий уровень - с 1% до 0,5%. По его словам, это предложение ЦБ не поддержал.

"Если мы сокращаем до 0,8% мы предполагаем, что это может затронуть 3 млн человек. В том случае, если мы сократим до 0,5% в день, мы предполагаем, что это может затронуть 5 млн человек. И мы фактически будем с вами выталкивать эти 5 млн человек в "черную зону". Никуда ростовщики и кредиторы не денутся", - объяснил на этом же заседании руководитель департамента микрофинансового рынка ЦБ Илья Кочетков.

"Было предложение о снижении максимально допустимого значения фиксированных сумм платежей по договорам потребительского кредита, заключенным на срок, не превышающий 15 дней. Нам предлагалось уменьшить сумму с 30% до 15% от суммы потребительского кредита. ЦБ заявляет о готовности поддержать данное предложение", - сказал Сенин.

"На самом деле рынок не так сильно пользовался этой опцией, но тем не менее мы абсолютно согласны и поддерживаем, что здесь нужно делать серьезное сокращение", - согласился Кочетков.

"Третье предложение было связано не с прямым ограничением для таких видов потребительских кредитов, а с тем, чтобы внимательно посмотреть на то, каким образом уменьшить арбитраж регулирования между кредитными организациями и микрофинансовыми организациями. Там цель была ввести специальную категорию банковского кредита для уязвимых заемщиков, которое бы позволило в случае принятия такого решения (изменения в закон и соответствующий нормативный акт ЦБ) уменьшить нагрузку на заемщика по таким видам кредитов до 50-70%. То есть, что бы кредиты были 50-70% годовых, а не 290% годовых (как планируется для МФО - ИФ)", - сказал Сенин и добавил, что ПСК для МФО в размере 292% годовых лучше, чем действующая 365%, но принципиально не меняет ситуацию.

Депутат также сослался на ответ ЦБ, в котором говорилось, что для введения переходной категории потребительских кредитов необходимо определить сочетание критериев указанных категорий. "В связи с этим полагаем необходимым проведение дополнительного анализа готовности банковского сектора к таким изменениям", - процитировал ответ ЦБ Сенин.

"Надо посмотреть на регулирование банков со стороны ЦБ и предложить изменения регуляторных мер таким образом, чтобы кредитные организации могли кредитовать определенную часть из тех, кто берет сейчас займы в МФО", - сказал глава комитета Анатолий Аксаков.

"Давайте поработаем над критериями такого кредита. Это позволит перенаправить тех граждан, которые из МФО под 290% отправятся под 50-70% в банки. Если у нас цель снизить нагрузку на наших граждан-заемщиков, я думаю, она будет поддержана в целом, только нам нужно выработать критерии, давайте над этим поработаем", - сказал Сенин.

По его словам, два предложения - о снижении максимальной ежедневной процентной ставки с 1% до 0,5% и введение специальной категории банковского кредита - позволят снизить долговую нагрузку на граждан.

"Наша цель все-таки не снизить и устойчивость кредитных организаций при всех этих предложениях", - напомнил зампред ЦБ Алексей Гузнов.

"Я думаю, ЦБ не позволит хулиганить, уже научился работать с кредитными организациями", - сказал Аксаков.

В первом чтении законопроект должен быть рассмотрен 22 февраля.