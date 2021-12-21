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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Рубль стабилен к доллару и евро на старте торгов в ожидании новых стимулов к движению

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Доллар США и евро меняются незначительно на "Московской бирже" во вторник утром, рубль практически стабилен к бивалютной корзине в ожидании новых стимулов к движению.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 74,06-74,13 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 74,105 руб. (-4 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 83,5825 руб. (+0,25 коп. к закрытию понедельника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 2,08 коп. к уровню закрытия 20 декабря, до 78,37 рубля.

Доллар при этом оказался на 18,97 коп. ниже уровня официального курса, евро - на 3,62 коп. ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", незначительные изменения курса рубля к доллару и евро на старте торгов связаны с ожиданиями новых стимулов к движению. Инвесторы продолжают внимательно следить за ситуацией, связанной с распространением нового штамма COVID-19 "омикрон", а также за попытками восстановления нефтяного рынка.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $72,06 за баррель, что на 0,76% выше цены закрытия предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $69,29 за баррель, что на 0,99% выше уровня закрытия рынка 20 декабря.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник утром демонстрируют положительную динамику: японский Nikkei 225 вырос на 2,03%, китайский CSI300 - на 0,17 %. Фьючерс на американский индекс S&P 500 увеличился на 0,60%.

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции продолжает оказывать влияние на мировые рынки. "Омикрон" опередил другие варианты COVID-19 и в настоящее время является доминирующей версией коронавируса в США, сообщили Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Американский Госдеп и Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) в связи с высоким уровнем распространения коронавирусной инфекции добавили в список стран, поездки в которые нежелательны, Испанию, Финляндию, Чад, Ливан, Бонайре (Карибские Нидерланды - ИФ), Монако, Сан-Марино и Гибралтар. Таким образом, они расширили список стран, подпадающих под категорию "Уровень 4: очень высокий".

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в субботу объявил о введении локдауна в стране в связи с очередной волной COVID-19, он продлится до 14 января. Между тем прибывающие из Великобритании в Германию с 20 декабря должны будут пройти двухнедельный карантин и сдать тест на коронавирус.

Ограничения вводятся в период, когда Федеральная резервная система (ФРС) США объявила об ускорении сворачивания стимулов и намекнула на вероятность трех повышений ставки уже в следующем году.

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