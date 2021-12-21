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Bonum купил 16% "Кокса" у миноритария, вызвавшего конфликт акционеров

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Инвестиционная группа Bonum Capital Мурата Алиева купила 16% акций ПАО "Кокс" (Кемерово, материнское предприятие "Промышленно-металлургического холдинга", ПМХ), пишет "Коммерсант" со ссылкой на информацию фонда.

По сведениям издания, пакет приобретен у Виктории Казак - бывшей жены экс-совладельца "Кокса" Андрея Зубицкого (брат президента ПМХ и основного собственника "Кокса" Евгения Зубицкого). Вхождение Казак в уставный капитал "Кокса" в 2018 году привело к конфликту акционеров, она инициировала целый ряд исков к ПМХ, его дочерним структурам и лично к Евгению Зубицкому; эти иски до сих пор находятся в судах.

Сумма сделки не раскрывается, Казак от комментариев отказалась.

"В заявлении Bonum сказано, что фонд входит в актив как финансовый инвестор и "рассматривает различные стратегии в отношении приобретенного пакета", - пишет газета.

Алиев, комментируя сделку, отметил, что в среднесрочной перспективе видит потенциал для выхода компании на международные рынки капитала.

Источник газеты, знакомый с деталями сделки, считает, что интерес Bonum к компании объясняется хорошей конъюнктурой на рынке металлургического сырья. Кроме того, по его мнению, "Кокс" "хорошо управляется и имеет большой потенциал, но компании мешал акционерный конфликт". По его информации, "Кокс" ранее рассматривал возможность IPO, но "проводить его в условиях акционерного конфликта было бессмысленно".

Стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов оценивает 16% "Кокса" в $100 млн. По его словам, акционерный конфликт в компании не позволял рассчитывать на рост стоимости, а приход Bonum "решает эту проблему, открывая путь к росту капитализации и потенциальному IPO".

Евгений Зубицкий контролирует более 66% "Кокса". Еще 17% "Кокса" принадлежит Carteron Investments Limited.

ПАО "Кокс" - материнское предприятие "Промышленно-металлургического холдинга". В состав ПМХ входят предприятия по выпуску угля (шахта "Бутовская" (находится в процедуре внешнего управления, с осени 2020 года не ведет добычу), разрез "Участок Коксовый", ЦОФ "Березовская", шахта им. С.Д. Титова), железной руды ("Комбинат КМАруда") и чугуна ("Тулачермет"). Кроме того, среди его активов АО "Полема" (ведущий мировой производитель изделий из хрома, молибдена, вольфрама, металлических порошков и композиционных материалов) и производитель чугунного литья АО "Сукремльский чугунолитейный завод" (бывшее "Кронтиф-Центр").

Bonum Capital Мурат Алиев Кокс ПМХ Виктория Казак Евгений Зубицкий

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