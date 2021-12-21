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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Газ в Европе подорожал до $1800 за тыс. куб. м. на развороте "Ямала-Европы"

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Спотовая цена газа в Европе достигла $1800 за тысячу кубометров на информации об остановке и развороте в реверс газопровода "Ямал-Европа", а также падении ветрогенерации в регионе.

Цена ближайшего (январского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures достигла 154,35 евро за МВт/ч, то есть $1800 за тысячу кубометров.

"Газпром" не заказывал на газовые сутки вторника транзит по газопроводу "Ямал-Европа". Данные газотранспортного оператора Gascade за первые часы новых газовых суток подтверждают, что трубопровод остановился и перешел в реверсный режим - газ идет с запада на восток.

газ Европа

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