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Газ в Европе подорожал до $1900/тыс. куб. м, достигнув нового рекорда

Газ в Европе подорожал до $1900/тыс. куб. м, достигнув нового рекорда
Фото: Maciej Luczniewski/NurPhoto via Getty Images

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Спотовая цена газа в Европе преодолела отметку в $1900/тыс. куб. м на информации об остановке и развороте в реверс трансконтинентального газопровода "Ямал-Европа", а также падении ветрогенерации в регионе.

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Цена ближайшего (январского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures днем во вторник достигла 163,19 евро за МВт/ч, то есть $1906 за тысячу кубометров. Это абсолютный рекорд за всю историю торгов (прежний был зафиксирован в начале октября текущего года).

В ноябре контракт "на день вперед" торговался на TTF в среднем по $945, в декабре - $1311 за тысячу кубометров. С начала года среднее значение контракта достигло $537.

"Газпром" не заказывал на газовые сутки вторника транзит по "Ямалу-Европе". Трубопровод остановился и перешел в реверсный режим - газ идет с запада на восток.

Обновленный прогноз погоды обещает на этой и следующей неделях в Европе несколько дней сильных холодов. В среднем декабрьская температура воздуха в регионе в декабре 2021 года складывается на уровне более чем 2 градуса ниже, чем годом ранее. Тем не менее, текущие значения соответствуют средним за последние десять лет.

В Европе сильно снизилось производство электроэнергии из возобновляемых источников. В понедельник вклад ветровой генерации в выработку электроэнергии составил лишь 9,4%, тогда как за предыдущую неделю (с 13 по 19 декабря) средний показатель составил 13,7% при максимуме в воскресенье - 20%, свидетельствуют данные ассоциации WindEurope.

Нынешний уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы достиг отметки 59,57% от их максимальной вместимости (данные на утро понедельника) - это на 16,3 процентного пункта ниже среднего значения за последние пять лет, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe.

Ямал-Европа Газпром

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