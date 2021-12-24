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Новак спрогнозировал, что цена на газ в 2022 году останется высокой

Вице-премьер РФ выступает за долгосрочные контракты

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Цена на газ в следующем году сохранится на высоких уровнях, считает вице-премьер РФ Александр Новак.

"Баланс спроса и предложения таков, что цена достаточно высокая. Думаю, что и в следующем году она будет на высоких уровнях", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

По словам Новака, при уровне импорта газа в Европу в объеме 250-300 млрд кубометров в год "необходимо понимать, откуда он будет".

"И рассчитывать в первую очередь, на мой взгляд, на долгосрочные контракты. Россия всегда в своей политике и во взаимоотношениях выступала за долгосрочные контракты", - добавил он.

Александр Новак

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