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SEC ужесточила правила листинга для китайских компаний

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США ужесточила требования к раскрытию информации китайскими компаниями, планирующими размещение акций в Штатах.

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Такой шаг американский регулятор сделал после изменения Пекином правил зарубежного листинга для своих компаний, в частности, для представителей сферы образования, которое привело к обвалу котировок их акций в США ранее в этом году, пишет газета Financial Times.

В понедельник SEC обнародовала руководство по раскрытию информации для китайских эмитентов, в соответствии с которым, компаниям придется предоставлять инвесторам больше информации относительно используемой ими структуры юридических лиц с переменным долевым участием (VIE).

Китайским компаниям из ряда секторов не разрешено иметь зарубежных акционеров, и они не могут напрямую размещать акции за пределами КНР. Чтобы привлечь деньги за рубежом, многие из них используют VIE, при которой организация, работающая в КНР, создает холдинговую компанию в другой юрисдикции, например, на Каймановых островах, для размещения акций.

Такую структуру используют, например, Alibaba, Pinduoduo и Baidu.

Ранее глава SEC Гэри Генслер заявлял, что для американских инвесторов, участвующих в IPO подобных холдинговых компаний, возникают риски, связанные с их китайскими операционными структурами. Растущая напряженность в отношениях Вашингтона и Пекина усиливает эти риски.

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В июле этого года Пекин запретил использование структуры VIE китайскими компаниями образовательного сектора.

"Недавние события вывели на первый план риски, связанные с инвестициями в компании, находящиеся в Китае или ведущие основную часть деятельности в КНР", - отмечается в сообщении SEC.

В соответствии с руководством американского регулятора, китайским эмитентам придется объяснять инвесторам, что в ходе IPO они покупают акции холдинговой, а не операционной компании, а также предупреждать их о рисках, связанных с возможными действиями властей КНР, способных серьезно повлиять на финансовые показатели операционной компании.

Кроме того, компаниям придется раскрывать финансовую информацию операционных подразделение VIE, а также объяснять движение средств между холдинговой и операционной компаниями.

Все компании, планирующие разместить акции в США, первым делом подают соответствующую заявку SEC. Прежде чем регулятор признает заявку действительной, он должен убедиться, что эмитент раскрыл всю релевантную для потенциальных инвесторов информацию.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США Китай США

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