SEC намерена требовать большей прозрачности от крупных частных компаний

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США намерена требовать большей прозрачности от крупных частных компаний, считая, что надзор за рынком частного финансирования, популярность которого в Штатах росла в последние десятилетия, является недостаточным.

Рынок частного финансирования позволяет компаниям привлечь средства у фининститутов или состоятельных частных лиц без выполнения регулятивных требований к раскрытию информации, сопровождающих IPO. Число так называемых "единорогов" - частных стартапов с капитализацией от $1 млрд - продолжает увеличиваться, даже несмотря на бум в сфере IPO.

Как сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на данные SEC, а также информированные источники, регулятор готовит план, в соответствии с которым большему количеству частных компаний придется регулярно раскрывать информацию об их финансовом положении и операциях. Кроме того, SEC может ужесточить требования к квалификации инвесторов, участвующих в рынке частного финансирования, и потребовать большего объема информации от некоторых непубличных компаний.

"Будучи крупными компаниями, они могут оказывать огромное влияния на жизни тысяч людей при абсолютной непрозрачности для инвесторов, сотрудников и профсоюзов, а также регуляторов, - заявил член SEC от Демократической партии Эллисон Ли. - Речь не идет о том, чтобы заставить регулярно отчитываться средние и мелкие по размеру компании".

Планы SEC, как ожидается, вызовут решительное сопротивление со стороны компаний Кремниевой долины, а также, например, представителей сферы нефтегазовой инфраструктуры, которые в значительной мере полагаются на рынки частного финансирования для привлечения капитала. Информация, которую приходится раскрывать публичным компаниям, - относительно финансовых показателей, прогнозов, рисков и зарплат менеджмента, тщательно охраняется частными компаниями.

"Мы предостерегаем SEC от создания дополнительной и ненужной нагрузки на частные компании, которое может иметь непредвиденные последствия, - заявил главный исполнительный директор National Venture Capital Association Бобби Франклин. - Этот сегмент американской экономики является двигателем инноваций и внедрил новые продукты и услуги, оказавшиеся очень полезными в период пандемии".

Доступность частного капитала позволяет многим из самых лучших стартапов годами откладывать выход на открытый рынок, что вызывает беспокойство у регуляторов. Согласно данным аналитической компании CB Insights, количество частных компаний стоимостью выше $1 млрд в Штатах выросло до 959 по сравнению с 513 на конец 2020 года.

Федеральное законодательство в США требует от компаний, имеющих более 2 тыс. акционеров, регистрироваться в SEC и периодически предоставлять регулятору основную информацию, вне зависимости от того, проводили они IPO или нет. Однако планка в 2 тыс. акционеров достигается довольно редко, поскольку правила SEC позволяют неограниченному числу владельцев акций, работающих через одну и ту же брокерско-дилерскую фирму, считаться одним акционером.

В настоящее время SEC готовит предложение, которое позволит регулятору учитывать реальное число акционеров, и в случае его принятия крупным частным компаниям придется выполнять те же требования к раскрытию информации, как и их публично торгуемым конкурентам, пишет WSJ.

В настоящее время неясно, какому числу частных компаний придется регистрироваться в SEC в случае введения новых требований, поскольку регуляторы имеют мало представления относительно базы акционеров этих компаний.

По данным PitchBook, крупнейшим американским "единорогом" является производитель программного обеспечения для обработки платежей Stripe Inc., стоимость которого оценивается в $152 млрд. Среди 79 активных инвесторов Stripe - миллиардеры Питер Тиль и Илон Маск, а также венчурные и взаимные фонды, объединяющие в себе множество акционеров.