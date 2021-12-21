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Общий объем дивидендных выплат "Газпрома" по итогам года может стать рекордным

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - "Газпром" заявил официальный прогноз дивидендов по итогам 2021 года - свыше 45 рублей на акцию, общий объем дивидендных выплат по итогам года может стать рекордным, заявил в интервью корпоративному журналу "Газпрома" зампред правления концерна Фамил Садыгов.

Оценка Садыгова согласуется с текущими ожиданиями рынка. Опубликованный месяц назад в ходе сбора консенсуса к 9-месячной отчетности "Газпрома" среднерыночный прогноз ожидаемых дивидендов "Газпрома" за полный 2021 год составляет 46,7 рубля на акцию.

"Итоговый результат за 2021 год будет зависеть от результатов четвертого квартала, который, как мы ожидаем, внесет наибольший вклад в финальный размер дивидендной базы. Мы полагаем, что с учетом благоприятной конъюнктуры нефтегазовых рынков итоговая величина по году превысит 45 рублей на акцию. При этом общий объем дивидендных выплат превысит 1 трлн рублей, что станет рекордом не только для "Газпрома", но и для всего российского фондового рынка", - сказал он.

Газпром Фамил Садыгов

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