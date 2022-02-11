"Газпром" подтвердил, что рассматривает возможность buyback

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - "Газпром" подтвердил, что рассматривает возможность выплаты промежуточных дивидендов, а также выкупа собственных акций, сообщает "ВТБ Капитал" по итогам встреч инвесторов с представителями компании на форуме "Россия зовет!".

Руководство "Газпрома" впервые прокомментировало допустимость использования подобных инструментов на встрече с инвесторами в конце декабря. Сейчас на фоне высоких цен на углеводороды многие компании сектора как в России, и в мире, объявили миллиардные программы выкупа акций с рынка.

"В части корпоративных новостей руководство рассматривает возможность промежуточных выплат дивидендов, а также выкуп акций. Однако, как заявил в декабре финансовый директор Фамил Садыгов, конкретных сроков нет", - пишет "ВТБ Капитал" в свежем отчете.

"Долгожданный программа долгосрочного стимулирования для руководства имеет достаточно высокие шансы быть утвержденным в этом году и, по данным компании, должен включать долгосрочные KPI", - также сообщают аналитики банка.