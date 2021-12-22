Суд обязал СП "Роснефти" и BP заплатить подрядчику после бурения в Енисей-Хатанге

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Красноярского края обязал ООО "Ермак Нефтегаз" (совместное предприятие "Роснефти" и британской BP выплатить 118 млн рублей ООО "Новоуренгойская буровая компания" (НУБК) за работы после бурения разведочной скважины N21 на Байкаловском месторождении (Красноярский край).

Как следует из картотеки арбитражных дел, в 2016 году компании заключили договор о строительстве разведочной скважины. Контракт предусматривал не только строительные работы и бурение, но и утилизацию образовавшихся отходов, демонтаж буровой установки и биологическую рекультивацию земельного участка. По мнению истца, эти этапы не были оплачены.

Ответчик требования не признал, сославшись на отсутствие у подрядчика протоколов лабораторных испытаний, подтверждающих качество работ по утилизации отходов. При этом суд установил, что они были проконтролированы супервайзерами "Ермака Нефтегаз", о чем свидетельствует ряд актов. В них указано, что отбор проб был осуществлен в декабре 2017 года - непосредственно после утилизации отходов. Качество подтверждено в лаборатории ЗАО "Нефтьстройинвест" путем получения дорожно-строительного композиционного материала (ДСКМ).

Однако "Ермак Нефтегаз" настаивал, что работы были выполнены некачественно. Пытаясь доказать данный факт, по заказу компании в сентябре 2020 года были отобраны новые пробы из шламового амбара разведочной скважины. Экспертиза установила, что полученный из проб ДСКМ не соответствует ряду техусловий.

Тем не менее, суд установил, что отказ ответчика в приемке работ является необоснованным, поскольку качество ДСКМ было подтверждено на момент окончания работ. Суд обязал СП "Роснефти" и BP plc выплатить подрядчику 118 млн рублей, из которых 57,6 млн рублей приходится за работы по утилизации отходов бурения, 37,2 млн рублей - демонтаж буровой установки, 23,2 млн рублей - рекультивацию земли.

Как сообщалось, ООО "Ермак Нефтегаз" приступило к бурению разведочной скважины Байкаловская N21 на Байкаловском месторождении в марте 2017 года. Позже сообщалось, что "Роснефть" и ВР получили запасы нефти на Байкаловском участке, но их размер не сообщался.

Ранее "Ермак Нефтегаз" пытался взыскать с "Новоуренгойской буровой компании" 34,18 млн рублей неосновательного обогащения по контракту бурения разведочной скважины N21 на Байкаловском месторождении. Суд в иске отказал.

Байкаловский участок расположен в Таймырском автономном округе Красноярского края. Участок находится в 80 км к северу от города Дудинка, недалеко от месторождений Ванкорского кластера. В 2009 году в результате бурения и испытания поисковой скважины N1 на Байкаловском участке в 2009 году было открыто Байкаловское месторождение: суммарные извлекаемые запасы по категориям С1 и С2 составляют 53,1 млн тонн нефти и конденсата и 28,2 млрд кубометров газа.

OOO "Ермак Нефтегаз", созданное в 2016 году, ведет геологоразведку в Западной Сибири и бассейне Енисей-Хатанга. Доля "Роснефти" в "Ермак Нефтегазе" составляет 51%, ВР - 49%. СП владеет лицензиями на право пользования недрами на Верхнекубинский участок в Красноярском крае, Хейгинский, Аномальный, Западно-Ярудейский участки в Ямало-Ненецком автономном округе.

Как сообщалось, "Ермак Нефтегаз" решил передать лицензии на право пользования недрами Байкаловского месторождения, Байкаловского лицензионного участка и Посойского лицензионного участка в новый арктический проект "Роснефти" - ООО "Восток Ойл". Также в мае компания по инициативе BP отказалась развивать Среднеленский и Олекминский участки в Якутии.

ООО "Новоуренгойская буровая компания" основано в 1997 году, 99,3% долей распоряжается Тарас Шимко. В свою очередь, под контролем НУБК - ООО "Волгоградский завод буровых технологий" (монтаж, ремонт и демонтаж буровых вышек) и ООО "Ядаяха" (инженерные изыскания, инженерно-техническое проектирование).