Фондовые индексы США, поддерживаемые статданными, выросли по итогам второй сессии подряд

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы выросли в среду по итогам второй торговой сессии подряд.

Значительную поддержку рынку оказали положительные статистические данные.

Экономика США в третьем квартале увеличилась на 2,3% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют окончательные данные министерства торговли страны. Ранее было объявлено о подъеме на 2,1%, и аналитики в среднем не ожидали пересмотра показателя, сообщает Trading Economics. Для сравнения: во втором квартале текущего года американский ВВП увеличился на 6,7%.

Индекс потребительского доверия в США в декабре неожиданно вырос до 115,8 пункта, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. В ноябре значение индекса составило 111,9 пункта.

Аналитики в среднем ожидали снижения показателя до 110,8 пункта с ноябрьского уровня, свидетельствуют данные Trading Economics.

"Опасения по поводу инфляции ослабли после усиления до максимального значения за 13 лет в прошлом месяце, как и тревоги по поводу COVID-19, несмотря на сообщения о сохраняющемся ценовом давлении и возникновение штамма "омикрон", - говорит старший директор Conference Board по экономическим индикаторам Линн Франко.

Продажи на вторичном рынке жилья в США в ноябре увеличились на 1,9% и составили 6,46 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риэлторов (NAR). Подъем показателя был отмечен по итогам третьего месяца подряд.

Эксперты в среднем прогнозировали повышение на 2,8%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Медианная цена домов составила $353,9 тысячи, что на 13,9% превысило уровень того же месяца 2020 года. Таким образом, этот показатель продемонстрировал прирост в годовом выражении по итогам 117-го месяца подряд, отмечают в NAR. Между тем стоимость жилья остается ниже рекордных $362,8 тысяч, зафиксированных в июне этого года.

Инвесторы продолжают следить за ситуацией с распространением нового штамма коронавируса "омикрон" в США. В начале недели стало известно, что на штамм "омикрон" приходится 70% заболеваний COVID-19 в стране.

Президент США Джо Байден во вторник анонсировал план по борьбе с "омикроном" и пообещал, что не позволит ситуации дойти до необходимости введения локдаунов, как в марте 2020 года. План включает закупку правительством 500 млн тестов на COVID-19 и их бесплатное распределение среди населения. Кроме того, правительство планирует создать запасы лекарств от коронавируса объемом 400 млн единиц, сообщило агентство Bloomberg в среду.

"Трейдеры верят в то, что последствия нового штамма будут краткосрочными и менее разрушительными для американской экономики. Это связано с сильными корпоративными результатами и надеждами инвесторов на то, что Соединенные Штаты смогут пройти через этот период невредимыми", - отметил главный рыночный аналитик AvaTrade Наим Аслам.

Котировки акций CarMax Inc., занимающейся продажей подержанных автомобилей, упали на 6,4%, несмотря на публикацию сильной отчетности компании. В третьем квартале 2022 финансового года она увеличила чистую прибыль на 14,5% на фоне высокого спроса и дефицита компонентов на авторынке, что оказалось лучше прогнозов аналитиков.

Стоимость бумаг Nike опустилась на 0,7%, до $165,44. Эксперты ведущих банков Уолл-стрит JPMorgan Chase и Morgan Stanley снизили прогнозы для акций компании. JPMorgan ухудшил прогноз до $185 со $192 за бумагу, Morgan Stanley - до $202 с $206. В то же время аналитики британского банка Barclays повысили целевую цену для бумаг Nike до $195 со $180, рекомендация сохранена на уровне "выше рынка".

Акции фармацевтической Allakos рухнули почти на 90%. Аналитики Barclays снизили прогнозную цену бумаг компании в четыре с половиной раза, до $8 с $36, после плохих результатов клинических испытаний препарата lirentelimab (лирентелимаб) для лечения расстройств желудочно-кишечного тракта.

Капитализация энергетической Sempra увеличилась на 1,4%. Компания продает 10%-ную долю подразделения Sempra Infrastructure "дочке" суверенного фонда Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) за $1,785 млрд.

Стоимость производителя электрокаров Tesla Inc. выросла на 7,5%. Глава компании Илон Маск заявил, что продал достаточно акций Tesla за последнее время, чтобы достичь обещанной им цели - реализации 10% своего пакета. Согласно документам, поданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США, 21 декабря Маск реализовал опционы на покупку 2 млн акций и продал порядка 584 тысячи бумаг.

Цена акций производителя тяжелой техники Caterpillar увеличилась на 2% после того, как эксперты Alliance Bernstein повысили рекомендацию для акций компании с "на уровне рынка" до "выше рынка".

Бумаги сети ресторанов Darden Restaurants подорожали на 1,6%. Аналитики Stifel улучшили рекомендацию с "держать" до "покупать".

Значение Dow Jones Industrial Average увеличилось на 0,74% и достигло 35753,89 пункта.

Индекс Standard & Poor's 500 поднялся на 1,02% - до 4696,56 пункта.

Nasdaq Composite повысился на 1,18% и достиг 15521,89 пункта.