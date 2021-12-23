Рынок акций РФ открылся снижением индекса МосБиржи на 0,2%

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг коррекционным снижением цен blue chips после роста накануне, хотя внешние площадки сохраняют оптимистичный настрой (растет фондовая Азия и нефть), индекс МосБиржи за минуту торгов просел на 0,2% во главе с расписками Ozon.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 3738,42 пункта (-0,2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 2,3%.

Доллар просел до 73,63 рубля (-0,11 рубля).

Подешевели расписки OZON (-2,3%), акции АФК "Система" (-1%), "Яндекса" (-0,7%), "Газпрома" (-0,6%), "МТС" (-0,6%), "Московской Биржи" (-0,5%), ВТБ (-0,5%), "РусГидро" (-0,4%), "НЛМК" (-0,3%), "Татнефти" (-0,3%), расписки TCS Group (-0,3%), бумаги "Интер РАО" (-0,2%), "АЛРОСА" (-0,1%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), Сбербанка (-0,1% и -0,2% "префы"), "Северстали" (-0,1%), "Сургутнефтегаза" (-0,1% и -0,3% "префы"), "ММК" (-0,1%).

Подорожали акции Polymetal (+1,5%), ПАО "Полюс" (+1%), UC Rusal (+0,5%), "Аэрофлота" (+0,4%), "Роснефти" (+0,3%), "НОВАТЭКа" (+0,1%).

Индексы в США накануне выросли на 0,7-1,2% на фоне неплохих статданных, рост зафиксирован вторые торги подряд.

Минторг США повысил финальную оценку роста ВВП страны в III квартале до 2,3% с 2,1% в годовом выражении, тогда как аналитики не ожидали изменений. Во втором квартале текущего года американский ВВП увеличился на 6,7%.

Индекс потребительского доверия в США в декабре неожиданно вырос до 115,8 пункта, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. В ноябре значение индекса составило 111,9 пункта.

Аналитики в среднем ожидали снижения показателя до 110,8 пункта с ноябрьского уровня, свидетельствуют данные Trading Economics.

Продажи на вторичном рынке жилья в США в ноябре увеличились на 1,9% и составили 6,46 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риэлторов (NAR). Подъем показателя был отмечен по итогам третьего месяца подряд. Эксперты в среднем прогнозировали повышение на 2,8%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Инвесторы продолжают следить за ситуацией с распространением нового штамма коронавируса "омикрон" в США. В начале недели стало известно, что на штамм "омикрон" приходится 70% заболеваний COVID-19 в стране.

Президент США Джо Байден во вторник анонсировал план по борьбе с "омикроном" и пообещал, что не позволит ситуации дойти до необходимости введения локдаунов, как в марте 2020 года. План включает закупку правительством 500 млн тестов на COVID-19 и их бесплатное распределение среди населения. Кроме того, правительство планирует создать запасы лекарств от коронавируса объемом 400 млн единиц, сообщило агентство Bloomberg в среду.

В Азии в четверг также преобладает позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,2%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 вырос на 0,1%).

Нефтяной рынок в четверг также сохраняет оптимизм благодаря статистике Минэнерго США о запасах сырья и заявлениям из Китая о том, что правительство сможет обеспечить экономический рост в следующем году.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 7:01 МСК в четверг составила $75,43 за баррель (+0,2% и +1,8% накануне), февральская цена WTI - $72,92 за баррель (+0,2% и +2,3% в среду).

По данным Минэнерго США, запасы нефти на прошлой неделе сократились на 4,72 млн баррелей (ожидалось снижение на 2,5 млн), запасы бензина выросли на 5,53 млн баррелей (ожидался рост на 0,65 млн), резервы дистиллятов увеличились на 396 тыс. баррелей (ожидалось снижение на 0,25 млн).

Пекин намеревается поддерживать рост экономики в 2022 году, что включает увеличение государственных расходов, усиление помощи производителям и стабилизацию цепей поставок, заявил представитель государственного комитета КНР по развитию и реформе в интервью агентству Синьхуа. Страна является одним из крупнейших импортеров нефти, и экономический спад в ней может значительно повлиять на уровень глобального спроса.

Оптимизм на рынке обеспечивается и тем, что правительства некоторых стран отказываются вводить новые ограничения для борьбы с распространением штамма коронавируса "омикрон", что поддерживает спрос. Так, власти Великобритании приняли решение не ужесточать ограничения на время рождественских праздников, а в Австралии премьер-министр Скотт Моррисон исключил введение нового локдауна, но вместо этого призвал жителей делать бустерные дозы вакцины от COVID-19.