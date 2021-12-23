Путин заявил, что в РФ может повториться турецкий сценарий, если не повышать ставки

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин заявил, что представители реального сектора экономики недовольны повышением ключевой ставки Банком России, но если этого не делать, в РФ может повториться турецкий сценарий.

"Я же каждый день в контакте с коллегами из реального сектора экономики, я знаю, как они ругаются на Центральный банк, и знаю их аргументы", - сказал Путин на пресс-конференции в четверг.

"Я знаю неудовлетворенность реального сектора от повышения ставок, но если этого не делать, то у нас может быть как в Турции. В этом же (в инфляции - ИФ) проблема. Это серьезный вопрос, серьезный вызов", - заявил Путин.

Он подчеркнул, что инфляция в России на уровне 8% - это много. "Нам нужно, конечно же, вернуться к целевым показателям - 4%", - отметил президент.

"Конечно, надо аккуратнее пользоваться этим инструментом, но Центральный банк проводит независимую политику. Вам может показаться это странным, я не вмешиваюсь в работу Центрального банка, но оцениваю ее положительно", - продолжил глава государства.

По его мнению, пока удается найти золотую середину между целями по сдерживанию инфляции и поддержанию экономического роста. "От повышения ставок существуют какие угрозы? Ограничение роста. Нам нужно обеспечить рост свыше мировых 3,4-3,5% в ближайшее время. Даже не вот так, как сейчас - 4,6%, 4,4-4,5% было бы неплохо, было бы хорошо, но повышение ставок уменьшает эти возможности, но сегодня мы этого пока не видим, потому что объемы кредитования не падают, а возможности банковской системы растут - у одного Сбербанка у нас только триллион прибыли в этом году", - отметил Путин.