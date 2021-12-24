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Новак допустил, что цена нефти в 2022 г. может сохраниться на текущих уровнях

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Цена на нефть в 2022 году может сохраниться на текущих уровнях, поскольку $75 за баррель является достаточно устойчивой стоимостью, заявил в интервью телеканалу "Россия 24" вице-премьер РФ Александр Новак.

По его словам, сейчас рынок сбалансирован, в следующем году спрос продолжит восстанавливаться, несмотря на пандемию, поскольку мир научился справляться с этим вызовом. Так, ожидается, что к концу 2022 года спрос на нефть восстановится до допандемийного уровня.

При этом цена на нефть в следующем году может сохраниться на текущих уровнях, несмотря на рост спроса, отметил Новак. В то же время, по его словам, "мы будем увеличивать добычу".

Как заявил Новак, добыча нефти в РФ в 2022 году, по прогнозам, вырастет до 540-550 млн тонн. "Что касается России, то к маю следующего года мы выйдем на добычу нефти допандемийного уровня", - сказал он.

"Что касается нефтегазовой отрасли. Мы также видим здесь позитивные результаты. Если говорить о добыче нефти, то мы ожидаем по итогам 2021 года увеличение добычи в целом на 2,1%, то есть мы примерно ожидаем 524 млн тонн добычи", - отметил вице-премьер.

Также он сообщил, что нефтегазовые доходы бюджета РФ в 2021 году составят порядка 8,5 трлн рублей. "Это очень высокие цифры - значительно больше, чем в прошлом году", - подчеркнул Новак.

Александр Новак

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