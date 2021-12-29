Новак назвал комфортной цену на нефть в $65-80 за баррель в 2022 году

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Цена на нефть в следующем году будет комфортна в районе $65-80 за баррель, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью РБК.

"Сейчас цена на нефть примерно $75 за баррель. Для нас в следующем году будет комфортна цена $65-80 за баррель. Я специально беру такой большой диапазон, потому что не исключается волатильность на рынке. В принципе, у нас бюджет в 2021 году балансируется при $43,3 за баррель, на 2022 год заложено $44,2, а прогноз социально-экономического развития предполагает более высокие цены", - заметил Новак.

Он сказал также, что, несмотря на то, что пандемия продолжается, спрос на нефть все равно растет.

"Рынок был стабилен, постоянно растущий спрос в этом году был обеспечен восстановлением добычи. Мы ожидаем, что общий объем спроса в 2021 году вырастет примерно на 4,5-5 млн б/с. Для восстановления добычи на том уровне, который был до введения ограничений в 2020 году, мы ожидаем рост спроса в следующем году еще примерно на 4 млн б/с", - заметил он.

По словам вице-премьера, после серьезного отскока в мировой экономике после падения в прошлом году, даже распространение новых штаммов коронавируса "дельта" и "омикрон" не так влияет на сокращение мобильности населения.

"Правительства многих стран адаптировались и меньше их "закрывают". Конечно, на это влияет и вакцинация - в 195 странах уже сделаны миллиарды доз вакцин", - добавил Новак.

Поэтому он отметил рост потребления нефти, несмотря на продолжающуюся пандемию

"Это говорит о том, что экономика продолжает восстанавливаться. В следующем году рост продолжится", - указал Новак.

Он также заявил, что Россия до 2030 года планирует сохранить добычу нефти на уровне 550-560 млн т в год.

Ранее вице-премьер говорил, что в 2022 году в России будет добыто 540-560 млн т нефти (вместе с конденсатом), при том, что в 2021 году этот показатель составит 522-524 млн т.

Новак сказал, что ориентируется на прогноз по увеличению, а не уменьшению спроса на нефть в ближайшее десятилетие.

"В следующем году ожидается потребление примерно 100 млн баррелей в сутки во всем мире. Думаю, что оно увеличится до 110 млн баррелей к 2030 году. Физические объемы нефти вырастут, но ее доля в энергобалансе уменьшится", - заметил он.

Комментируя опасения министра энергетики Саудовской Аравии, принца Абдулазиза бен Сальмана, что объем мировой добычи нефти может упасть на 30% к 2030 году в случае недостаточных расходов на энергетику, Новак сказал: "Наверное, теоретически это осуществимо, но тогда на рынке будет коллапс".

"Но при этом невозможно на 30% снизить потребление нефти к 2030 году. Как можно снизить производство, если будет спрос?" - заметил он.

Новак отметил, что США просят страны ОПЕК+ увеличить нефтедобычу, в то время как целенаправленно снижают ее в своей стране. Он сказал, что страны ОПЕК+ не поддались на эти призывы, "потому что мы системно подходим к этому вопросу, у нас долгосрочное видение развития ситуации на рынке".

"Мы считаем, что для рынка более правильно в среднесрочной перспективе обозначить, насколько мы будем повышать добычу при росте спроса. Добычные компании должны понимать заранее, какие инвестиции планировать, чтобы обеспечить увеличение добычи. Мы же не можем постоянно обеспечивать колебание добычи - вверх, вниз" - подчеркнул он.

Новак также добавил, что надо учитывать падение спроса на 2 млн баррелей в зимний период по сравнению с летним потреблением.

"При этом некоторые страны, которые с этими вопросами обращаются к ОПЕК+, например, США, почему-то не призывают свои компании увеличить добычу сланцевой нефти, существенно снизившуюся за последние два года. Они, наоборот, целенаправленно ограничивают свою добычу. Мне кажется, в их действиях есть противоречие", - подчеркнул Новак.

По его словам, ОПЕК+ считает, что возможное распечатывание стратегических резервов странами-потребителями нефти будет иметь краткосрочный эффект.

"Мы, безусловно, мониторим такую информацию. О планах выпустить на рынок часть своих запасов объявили США, КНР, Южная Корея, Великобритания и Индия. Суммарно речь идет о 50-60 млн баррелей, из них США планируют выбросить на рынок 30 млн баррелей в январе-феврале 2022 года. Но в мире потребляется примерно 36 млрд баррелей в год. То есть появление дополнительных 50-60 млн баррелей на рынке - это не тот уровень, который может серьезным образом повлиять на баланс спроса и предложения", - подчеркнул он.

Новак рассказал о том, что председатель правительства Михаил Мишустин поддержал предложение о корректировке топливного демпфера.

"Снижение экспортной пошлины компенсируется обратным акцизом, это ранее принятое решение и этот фактор не влияет на рост цен на бензин. На цены влияет рост затрат и акцизов. Для того, чтобы нивелировать эти факторы, сейчас выработаны предложения о корректировке демпфирующего механизма, которые поддержаны председателем правительства Михаилом Мишустиным", - сказал он.

Новак уточнил, что в этом году индикативная цена была снижена на 1800 рублей и планировалось, что она восстановится на эту сумму с 1 января 2022 года.

"Это могло повлиять на розничные цены, поэтому от этого восстановления решено отказаться. В следующем году индикативная цена в формуле демпфера будет индексирована на 3% - ниже инфляции. В итоге, индикативный уровень, от которого будут выплачиваться демпферные компенсации, будет ниже. К тому же будет повышен уровень компенсации с 68% до 83% от разницы между экспортной ценой (нетбэк) и индикативной ценой на бензин (остальное нефтяные компании берут на себя). Мы считаем, что это смягчит ситуацию с давлением на рост цен в рознице", - добавил он.

По словам Новака, также обсуждается предложение - увеличить норматив продаж бензина на бирже с 11% до 12% и дизтоплива - с 7,5% до 8,5% [от производства]. "Помимо этого, будет вестись работа в ручном режиме с нефтяными компаниями по обеспечению необходимого объема торгов на бирже, согласованию планов-графиков ремонтов НПЗ, чтобы не было дефицита топлива, и по обеспечению запасов. В общем, принят целый комплекс мер", - подчеркнул вице-премьер.

Комментируя данные Росстата, согласно которым с 1 января по 20 декабря 2021 года цены на бензин в рознице выросли на 8,7% при инфляции на 7,98%, Новак сказал: "По данным Центрального диспетчерского управления (ЦДУ) ТЭК и Федеральной антимонопольной службы, отслеживающих значительно большее количество АЗС, рост розничных цен на АИ-92 за период с 1.01 по 24.12 составил 7,8%, на АИ-95 - 7,6%.