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Добыча газа в РФ в 2021 году выросла почти на 10%

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Добыча газа в РФ и его экспорт выросли в 2021 году почти на 10%, сообщил вице-премьер Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

"По газу еще более высокие показатели (по сравнению с нефтью - ИФ). По сравнению с прошлым годом добыча газа в стране увеличится почти на 10% и на 9,5% будет больше поставлено на зарубежные рынки", - сказал он.

Согласно данным ЦДУ ТЭК, в 2020 году в стране было добыто 692 млрд куб. м газа, в 2021 году добыча приближается к 760 млрд куб. м.

Вице-премьер отметил, что европейские политики принуждают банки не инвестировать в традиционные источники энергии: "Единовременно перейти на возобновляемые источники энергии невозможно, ситуация на газовом рынке это подтверждает: нельзя искусственно отказаться от традиционных источников энергии. Искусственное давление, в том числе и политическое, привело к такой ситуации".

Новак также выразил надежду, что процесс сертификации "Северного потока 2" завершится в середине 2022 года.

"Все, что происходит относительно "Северного потока 2" вызывает большое удивление, потому что идет категорическое противостояние, чтобы построенная инфраструктура (не работала - ИФ), компании, которые инвестировали, могли бы уже получать газ, он уже мог бы давно работать. По факту газопровод достроен, обе нитки, подана заявка на сертификацию. Это длительный процесс. Надеемся, что процесс сертификации завершится, к примеру, в середине 2022 года", - прокомментировал он.

Александр Новак

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