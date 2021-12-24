Рост нефтедобычи в РФ в 2022-2023гг прогнозируется в объеме 540-562 млн т

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Добыча жидких углеводородов в России по итогам 2022 года предполагается на уровне 540-560 млн т, в 2023 году - на уровне до 542-562 млн т, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в колонке журнала "Энергетическая политика".

"По итогам 2021 года добыча нефти и газового конденсата прогнозируется около 522-524 миллионов тонн, экспорт - более 230 млн тонн, первичная переработка - на уровне 282,8 млн тонн (в 2020 году 270 млн т - ИФ)", - сообщил он.

"К апрелю-маю 2022 года мы планируем восстановить добычу до допандемийного уровня. По итогам 2022 года добыча жидких углеводородов предполагается на уровне 540-560 млн т, в 2023 году - на уровне до 542-562 млн т. То есть в ближайшие годы мы ожидаем увидеть тенденцию к увеличению добычи нефти", - заметил вице-премьер РФ.

"Сегодня уже можно сказать, что российской нефтяной промышленности удалось пройти пик сокращения добычи и спроса в кризисный период пандемии. Отрасли удалось сохранить инвестиции и тем самым обеспечить возможность восстановления производства и дальнейшего развития сектора без потери доли рынка", - сказал он.

По данным Минэнерго, в 2020 году Россия добыла 512,76 млн т нефти с конденсатом, таким образом, речь идет об увеличении показателя на 1,8-2,2%. В ноябре министр энергетики РФ Николай Шульгинов озвучивал прогноз на 2021 год - 517 млн т нефти с конденсатом.

По словам Новака, инвестиции вертикально-интегрированных компаний в сектор upstream, как ожидается, вырастут на 7,6% к 2020 году и на 5,5% к допандемийному 2019 году - до 1,4 трлн рублей.