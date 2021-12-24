ВТБ закрыл крупнейшую сделку по секьюритизации ипотеки на сумму 207,6 млрд рублей

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - ВТБ секьюритизировал портфель ипотечных кредитов в рамках программы ДОМ.РФ, объем эмиссии составил 207,6 млрд рублей, говорится в пресс-релизе банка.

Как отмечается в пресс-релизе, это седьмой и крупнейший совместный выпуск ипотечных облигаций ВТБ и ДОМ.РФ. Суммарный объем выпусков достиг 786,8 млрд рублей.

"Сделка впервые реализована в том числе с использованием электронных закладных. По ее итогам банк принял стратегическое решение в перспективе полностью отказаться от документарных закладных при выпуске ипотечных облигаций. Это позволит оптимизировать и ускорить процессы в рамках дальнейших размещений", - говорится в пресс-релизе.

"Этот год стал знаковым для российского секьюритизационного рынка: совокупный объем выпусков c поручительством ДОМ.РФ превысил триллион рублей, 60% из которых - выпуски ВТБ. Мы наблюдаем последовательное расширение рынка ипотечных ценных бумаг, который стал сегодня значимым элементом национального фондового рынка", - приводятся в пресс-релизе слова руководителя управления секьюритизации "ВТБ Капитала" Андрея Сучкова.

Он также заявил, что в следующем году рассчитывает увидеть новые сделки по секьюритизации потребительских кредитов и надеется на размещения бумаг с ESG-составляющей.

Заместитель президента - председателя правления ВТБ Анатолий Печатников добавил, что механизм секьюритизации позволил банку в условиях растущих ставок повысить ликвидность ипотечного портфеля и предложить населению более доступные ставки по жилищным кредитам.

"В конце 2021 г. ипотечный рынок в России столкнулся с рядом вызовов. Ужесточение денежно-кредитной политики регулятора и рост ставок по кредитам могут снизить доступность жилищного кредитования для населения. Как социально ответственный банк мы не можем этого допустить и предлагаем рынку новые механизмы развития ипотеки. Одним из самых эффективных стала секьюритизация, в которой ВТБ совместно с ДОМ.РФ задает стандарты рынка. С 2017 года мы реализовали уже семь выпусков однотраншевых ипотечных облигаций почти на 800 миллиардов рублей", - приводятся слова Печатникова в пресс-релизе.

Общий объем секьюритизации кредитного портфеля ВТБ превысил 900 млрд рублей, в том числе банк провел семь выпусков ипотечных облигаций в рамках программы ДОМ.РФ, обеспеченных портфелем ипотечных кредитов, и секьюритизировал портфель потребительских кредитов объемом 45 млрд рублей.

"В 2022 году ВТБ планирует сделки секьюритизации розничных активов, в том числе выпуск ИЦБ ДОМ.РФ. В перспективе банк также намерен реализовать собственный многотраншевый выпуск ипотечных облигаций", - говорится в пресс-релизе.

Как сообщалось, ООО "ДОМ.РФ ипотечный агент" (ранее "Фабрика ИЦБ") 23 декабря полностью разместило выпуск жилищных облигаций с ипотечным покрытием серии БО-001P-16 на сумму 207,605 млрд рублей по ставке на уровне 7,65% годовых.

Выпуск обеспечен портфелем ипотечных кредитов ВТБ.

Сбор заявок на выпуск прошел 17 декабря. Дата погашения займа - 28 ноября 2031 года. Организатором выступил "ВТБ Капитал".

"Фабрика ИЦБ" - программа по рефинансированию ипотечных кредитов через выпуск однотраншевых ипотечных ценных бумаг с гарантией ДОМ.РФ.

Пилотный выпуск однотраншевых ипотечных облигаций "Фабрика ИЦБ" разместила в конце декабря 2016 года объемом 2,109 млрд рублей. Банком-оригинатором ипотечного портфеля выступил Банк жилищного финансирования.

В настоящее время в обращении находятся 23 выпуска классических облигаций ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" на 242,725 млрд рублей и 17 выпусков биржевых бондов на 634,146 млрд рублей.