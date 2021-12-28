Число компаний-единорогов в мире выросло на 80% в 2021 году

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Количество компний-единорогов, то есть стартапов с оценкой стоимости выше $1 млрд и не торгующихся на бирже, увеличилось в мире на 80% в этом году и составило 1058, свидетельствуют данные Исследовательского института Хужунь (Hurun Research Institute).

На первом месте по их числу идут США - 487 компаний.

Далее следует Китай, где насчитывается 301 компания-единорог. За год их количество выросло на 74, сообщается в рейтинге Global Unicorn Index 2021.

На третьей строчке теперь находится Индия с 54 стартапами, вытеснившая с этой позиции Великобританию.

Китайский технологический гигант Bytedance, "материнская" компания видеоплатформы TikTok и ее китайской версии Douyin, является крупнейшим "единорогом" в мире, поскольку его стоимость в этом году выросла до 2,3 трлн юаней (около $350 млрд), сообщает агентство "Синьхуа".