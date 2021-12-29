Экспорт рыбы с Дальнего Востока в Китай в 2021 году снизился на 67%

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Поставки рыбопродукции в Китай с Дальнего Востока по итогам 2021 года уменьшились на 67%. Об этом сообщил вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в эфире канала "Россия 24" в среду.

"Мы в этом году поставили рыбы в Китай на 67% меньше, чем в предыдущие", - сказал Трутнев.

Он отметил, что это стало результатом влияния пандемии коронавируса на мировую экономику, в том числе и на экономику Дальнего Востока. Однако в итоге, по мнению вице-премьера, из сложившейся ситуации был найден оптимальный выход.

"Мы выполняли поручение президента России Владимира Владимировича Путина о введении механизма квоты в обмен на инвестиции. В результате был построен целый ряд рыбоперерабатывающих заводов. И та рыба, которая не ушла в Китай, была переработана в России, поставлена в другие регионы, поставлена в Европу", - добавил полпред.

По словам Трутнева, такое решение позволило выйти из ситуации "сильнее, чем были". В целом же, год был тяжелым, но достаточно успешным, заключил вице-премьер.