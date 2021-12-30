Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Brent подорожала до $79,39 за баррель благодаря снижению запасов в США

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Нефтяные котировки продолжают умеренный рост утром в четверг благодаря данным о большем, чем ожидалось, сокращении запасов нефти в Соединенных Штатах на прошлой неделе.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:12 по московскому времени составляет $79,39 за баррель, что на $0,16 (0,2%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты выросли в цене на $0,29 (0,4%) - до $79,23 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $76,74 за баррель, поднявшись на $0,18 (0,24%) по сравнению с итоговым значением предыдущей сессии. К закрытию торгов накануне стоимость этих контрактов выросла на $0,58 (0,8%) и составила $76,56 за баррель.

В миреКороль Саудовской Аравии поддержал меры ОПЕК+ по уровню добычи нефтиЧитать подробнее

В ходе торгов накануне цена нефти достигала максимальных значений с конца ноября. А с начала года обе марки выросли в цене более чем на 50%, чего не наблюдалось более десятилетия, сообщает Trading Economics.

Как стало известно накануне, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 3,58 млн баррелей, тогда как опрошенные агентством Bloomberg эксперты ожидали сокращения на 2,7 млн баррелей. Товарные запасы бензина снизились на 1,46 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 1,73 млн баррелей.

"Мы увидели, как спрос на бензин подскочил на прошлой неделе, а снижение запасов других нефтепродуктов также оказало поддержку, - сказал старший аналитик PRICE Futures Group Фил Флинн. - Отчет выглядел так, как будто на дворе не Рождество, а День независимости".

Кроме того, инвесторы все больше делают ставку на то, что правительства не будут вводить новые меры ограничения передвижений на фоне новых свидетельств, что штамм коронавируса "омикрон" менее опасен, чем предыдущие варианты.

"Кажется, опасения сокращения спроса из-за "омикрона" были чрезмерными", - приводит слова Флинна MarketWatch.

Внимание рынка теперь переключается на заседание ОПЕК+, которое состоится 4 января. На этой встрече представители нефтедобывающих государств будут обсуждать планы увеличения добычи на запланированные 400 тыс. баррелей в сутки в феврале.

нефть

Новости по теме

Новости

Минэкономразвития оценило рост ВВП РФ за январь-ноябрь в 4,7%

ФАС обвинила ММК и "Северсталь" в установлении монопольно высоких цен

ФАС обвинила ММК и "Северсталь" в установлении монопольно высоких цен
Итоги года: 2021

Уходящий год стал лучшим для инвестиционных трастов недвижимости в США за 45 лет

Уходящий год стал лучшим для инвестиционных трастов недвижимости в США за 45 лет

Пенсии в РФ в реальном выражении снижаются десятый месяц подряд

Пенсии в РФ в реальном выражении снижаются десятый месяц подряд

Безработица в РФ в ноябре осталась на уровне 4,3% третий месяц подряд

Инфляция в РФ в 2021 году разогналась до 8,4% - максимума с 2015 г.

Инфляция в РФ в 2021 году разогналась до 8,4% - максимума с 2015 г.

Путин увязал снижение цены газа в Европе с разрешением на работу для СП 2

Путин увязал снижение цены газа в Европе с разрешением на работу для СП 2

Добыча газа в РФ в 2021 году вырастет на 10-10,5%, нефти - на 2%

"Транснефть" направит на выплату дивидендов за 2021 год 88 млрд рублей

"Транснефть" направит на выплату дивидендов за 2021 год 88 млрд рублей
Итоги года: 2021

Отскок с упором в потенциал - российская экономика осваивает сложные упражнения

Отскок с упором в потенциал - российская экономика осваивает сложные упражнения
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });