Brent подорожала до $79,39 за баррель благодаря снижению запасов в США

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Нефтяные котировки продолжают умеренный рост утром в четверг благодаря данным о большем, чем ожидалось, сокращении запасов нефти в Соединенных Штатах на прошлой неделе.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:12 по московскому времени составляет $79,39 за баррель, что на $0,16 (0,2%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты выросли в цене на $0,29 (0,4%) - до $79,23 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $76,74 за баррель, поднявшись на $0,18 (0,24%) по сравнению с итоговым значением предыдущей сессии. К закрытию торгов накануне стоимость этих контрактов выросла на $0,58 (0,8%) и составила $76,56 за баррель.

В ходе торгов накануне цена нефти достигала максимальных значений с конца ноября. А с начала года обе марки выросли в цене более чем на 50%, чего не наблюдалось более десятилетия, сообщает Trading Economics.

Как стало известно накануне, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 3,58 млн баррелей, тогда как опрошенные агентством Bloomberg эксперты ожидали сокращения на 2,7 млн баррелей. Товарные запасы бензина снизились на 1,46 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 1,73 млн баррелей.

"Мы увидели, как спрос на бензин подскочил на прошлой неделе, а снижение запасов других нефтепродуктов также оказало поддержку, - сказал старший аналитик PRICE Futures Group Фил Флинн. - Отчет выглядел так, как будто на дворе не Рождество, а День независимости".

Кроме того, инвесторы все больше делают ставку на то, что правительства не будут вводить новые меры ограничения передвижений на фоне новых свидетельств, что штамм коронавируса "омикрон" менее опасен, чем предыдущие варианты.

"Кажется, опасения сокращения спроса из-за "омикрона" были чрезмерными", - приводит слова Флинна MarketWatch.

Внимание рынка теперь переключается на заседание ОПЕК+, которое состоится 4 января. На этой встрече представители нефтедобывающих государств будут обсуждать планы увеличения добычи на запланированные 400 тыс. баррелей в сутки в феврале.