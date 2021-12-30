Король Саудовской Аравии поддержал меры ОПЕК+ по уровню добычи нефти

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Соглашение ОПЕК+ по уровню добычи нефти является необходимой для стабилизации рынка мерой, Эр-Рияд будет продолжать соблюдать договоренности, заявил король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд.

"Королевство ... подтверждает свою приверженность продолжению соблюдения условий соглашения ОПЕК+ в связи с его важной ролью в деле стабилизации нефтяного рынка, а также подчеркивает важность соблюдения соглашения всеми странами-участницами", - сказал король в обращении к Консультативному совету королевства.

Монарх отметил, что стабильность и баланс на нефтяном рынке являются основой энергетической политики Саудовской Аравии.