Минфин не планирует повышать ставки НДФЛ, налога на прибыль и НДС в ближайшие три года

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Минфин России не планирует повышать ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ), налога на прибыль и налога на добавленную стоимость (НДС) в 2022-2024 годах, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Что будет дальше в трехлетке? Мы не планируем какие-либо здесь новации, повышение ставок: будь то ставки налога на доходы физических лиц, будь то ставки налога на прибыль, НДС", - сообщил Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24".

Министр добавил, что решение повысить с 1 января 2021 года ставку НДФЛ при доходах свыше 5 млн рублей в год до 15% было абсолютно правильным. "Эти два процентных пункта к 13%, которые были введены, они позволят собрать в этом году порядка 80 млрд рублей - это хороший ресурс, планировали 60 млрд рублей... Экономика восстанавливается более быстрыми темпами, зарплата у богатых, людей с хорошими доходами растет", - отметил Силуанов. Он напомнил, что собранные от повышенной ставки НДФЛ средства идут на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями.