Минфин в проекте бюджета на трехлетку исходит из неизменности ставок НДФЛ

Повышение ставки НДФЛ не планируется, сказал министр финансов Антон Силуанов

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Минфин, формируя проект бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, исходил из неизменности ставок налога на доходы физических лиц.

"Нет", - сказал глава ведомства Антон Силуанов, отвечая на вопрос, планируется ли повышение ставки.

"Абсолютно (не планируется менять конструкцию НДФЛ - ИФ). Речь (в части консолидации доходной части бюджета - ИФ) идет только о конъюнктурных сверхдоходах", - заявил министр.

Шкала подоходного налога в России, плоская с 2001 года, вернулась, по сути, к прогрессии в 2021 году, когда было принято решение ввести новую ставку 15% для доходов граждан в части превышения ими 5 млн рублей в год. Доходы федерального бюджета, получаемые от применения повышенной ставки, направляются на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями. Базовая ставка НДФЛ остается на уровне 13%.

В феврале 2022 года в Минфине говорили, что не планируют менять ставку НДФЛ в ближайшие годы.