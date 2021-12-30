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Apple проводит проверки на заводе Foxconn в Индии после отравления рабочих

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Американская Apple Inc проводит проверки на заводе Foxconn, расположенном на востоке Индии, после того, как рабочие отравились едой из столовой, а также поступали жалобы на условия размещения.

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Как сообщает BBC, связавшийся с представителем Apple, аудит, проведенный компанией, показал, что обеденные комнаты и общежития завода, которыми пользуются рабочие, не соответствуют требованиям. "Из-за опасений по поводу безопасности пищевых продуктов и условий проживания на заводе Foxconn Sriperumbudur мы направили туда независимых аудиторов", - отметил представитель Apple.

Завод, оператором которого является тайваньская Foxconn, поставляющая компоненты для продукции Apple, расположен в 40 км от города Ченнай. Ранее местные СМИ писали, что 250 работающих на заводе женщин сообщили о пищевом отравлении, 150 из них попали в больницу по этой причине.

Foxconn принесла извинения за случившееся и сообщила о проведении расследования инцидента. Завод, на котором работает 17 тыс. человек, закрыт с 18 декабря.

Apple Foxconn Индия

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