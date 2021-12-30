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В 2021 году 65 российских предприятий получили право отправлять рыбу во Вьетнам

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Вьетнам разрешил еще 39 российским предприятиям поставки рыбы на свой рынок. Об этом сообщает Россельхознадзор со ссылкой на информацию департамента здоровья животных министерства сельского хозяйства и аграрного развития Вьетнама (DAH).

Таким образом, за 2021 год 65 российских предприятий получили право отправлять непереработанную рыбу во Вьетнам. "Это позволит диверсифицировать экспорт российской непереработанной рыбопродукции", - говорится в сообщении.

Россельхознадзор продолжит работу по расширению перечня российских компаний, которые могут поставлять рыбу и морепродукты во Вьетнам.

Диверсификация экспорта в настоящее время особенно актуальна в связи с резким ограничением поставок в Китай.

Поставки рыбопродукции в Китай с Дальнего Востока по итогам 2021 года уменьшились на 67%. Об этом сообщил вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в эфире канала "Россия 24" в среду.

Вьетнам Россельхознадзор

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