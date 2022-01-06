Европейские фондовые рынки, за исключением испанского, выросли в среду

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Европейские фондовые индексы в основном выросли в среду, исключением стал испанский индикатор.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию рынка поднялся на 0,07% и составил 494,35 пункта.

Французский индекс САС 40 прибавил 0,81%, германский DAX - 0,74%, британский FTSE 100 - 0,16%, итальянский FTSE MIB - 0,74%, испанский IBEX 35 потерял 0,06%.

Лидерами роста в среду стали котировки акций европейских автопроизводителей. Бумаги Renault SA подорожали по итогам торгов на 5,3%, Daimler AG - на 4%, Stellantis NV - на 3,9%.

Аналитики JPMorgan подтвердили рекомендацию "выше рынка" для акций всех трех компаний, отметив, в частности, успехи в реструктуризации Renault и Stellantis, а также запуск новых моделей Daimler.

Американский автомобильный бренд Chrysler, входящий в Stellantis, объявил в среду, что планирует выпустить первый электромобиль в 2025 году и сделать всю линейку выпускаемых машин электрической к 2028 году. "Stellantis трансформирует бизнес в сторону более "чистых" технологий и подключаемых интерфейсов, и Chrysler здесь будет в первых рядах", - заявила CEO бренда Кристин Фьюэлл.

Кроме того, Stellantis сообщил о заключении серии глобальных многолетних соглашений с Amazon.com, предусматривающих внедрение технологий и программного обеспечения американской компании в различные сегменты деятельности автопроизводителя, включая разработку автомобилей и создание подключаемых интерфейсов.

Подындекс автомобильных компаний в индексе Stoxx Europe 600 вырос на 8% с начала 2022 года, показав наилучшую динамику среди всех отраслевых индикаторов.

Бумаги производителя автомобильных шин Pirelli подорожали на 5,3% благодаря улучшению рекомендации для них экспертами JPMorgan до "выше рынка".

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на данные по рынку труда США: в четверг будет обнародован еженедельный отчет о количестве новых заявок на пособие по безработице, а в пятницу - декабрьские данные о числе рабочих мест и уровне безработицы.

Опубликованный в среду отчет отраслевой организации ADP показал максимальный за 7 месяцев рост числа рабочих мест в частном секторе США в декабре - 807 тыс. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали повышения на 400 тыс. В ноябре показатель увеличился на 505 тыс.

Европейские статданные, обнародованные в среду, показали ослабление темпов роста деловой активности в регионе.

Сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) 19 стран еврозоны в декабре 2021 года снизился до минимальных с марта 2021 года 53,3 пункта по сравнению с 55,4 пункта в ноябре, свидетельствуют окончательные данные исследовательской организации Markit Economics. Показатель оказался ниже предварительного значения в 53,4 пункта.

Показатель активности в сфере услуг еврозоны в декабре опустился до минимальных за 8 месяцев 53,1 пункта с 55,9 пункта месяцем ранее. Ранее было объявлено о снижении индекса до 53,3 пункта.

Сводный PMI Германии, согласно окончательным данным, в декабре упал до 49,9 пункта с 52,2 пункта месяцем ранее. Падение индикатора ниже 50 пунктов говорит о снижении деловой активности.

PMI в сфере услуг Германии опустился до 48,7 пункта по сравнению с 52,7 пункта в ноябре. Окончательное значение оказалось лучше предварительного (48,4 пункта).