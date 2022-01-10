"АвтоВАЗ" возобновил производство после новогодних каникул

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - АО "АвтоВАЗ" возобновило производство после остановки на период новогодних праздников, продлившейся с 31 декабря по 9 января включительно, сообщил "Интерфаксу" глава профсоюза компании Сергей Зайцев.

"Автосборочные производства "АвтоВАЗа" сегодня приступили к работе в штатном режиме. Выпуск автомобилей начнется по мере готовности кузовов - ориентировочно, должен начаться во второй половине дневной смены", - сказал Зайцев.

По его словам, информации о простое на производственных линиях тольяттинского завода на текущей неделе не поступало.

Изначально "АвтоВАЗ" планировал уйти в отпуск с 28 декабря 2021 года, но перенес эти дни новогодних каникул (28 и 29 декабря) на период августовского простоя 2021 года с целью "поддержки работников".

Ранее сообщалось, что в соответствии с планом выпуска автомобилей на "АвтоВАЗе" установлены следующие сроки единого корпоративного отпуска на 2022 год: с 4 по 6 мая, с 25 июля по 14 августа, с 27 по 30 декабря.

"АвтоВАЗ" во второй половине 2021 года регулярно вводил временные простои из-за дефицита полупроводников. Компания пыталась компенсировать вынужденные приостановки, продляя рабочие недели и балансируя продолжительность смен в зависимости от текущей ситуации с поставками. Продленные недели на производстве периодически отменялись. Рабочими были почти все декабрьские выходные.

Проблемы у "АвтоВАЗа" не раз возникали, в частности, с поставками на конвейер компонентов от самарского представительства компании Bosch (OOO "Роберт Бош Самара").

"АвтоВАЗ" выпускает автомобили Lada и Renault на производственных линиях N1 (ПАП B0, модели Lada Largus и Lada X-ray, Renault Sandero и Logan), N3 (СКП, выпуск Lada Niva Legend) и N5 (СКП Kalina, выпуск Lada Granta) в Тольятти и модели Lada Vesta в Ижевске.

За 11 месяцев 2021 года продажи "АвтоВАЗа" в РФ составили 320 795 машин (+6% относительно аналогичного периода 2020 года и -1,8% к 2019 году), доля рынка бренда Lada - 22,3% (-0,2 п.п. относительно 2020-го). Дефицит чипов с августа увел динамику продаж компании в отрицательную зону на уровне более "минус" 30% г/г (в сентябре - более "минус" 50%), что нивелировало восстановительный рост первого полугодия.

Владельцем 100% российского автопроизводителя до конца 2021 года была нидерландская Alliance Rostec Auto B.V., принадлежащая "Ростеху" (32%) и Renault Group (68%). 30 декабря 2021 года завершился перевод 100% акции "АвтоВАЗа" в новую совместную компанию - "Лада Авто Холдинг".

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Лада Авто Холдинг" зарегистрировано в Москве в сентябре 2021 года. Уставный капитал компании составляет 16,472 млрд рублей. Гендиректором СП является Андрей Шпак.