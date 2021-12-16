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"АвтоВАЗ" продлил на день простой на линии сборки Lada Largus, X-ray и Renault Sandero

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" в связи с отсутствием комплектующих изделий на день продлил простой на производственной линии N1 (B0, модели Lada Largus и Lada X-ray, Renault Sandero и Logan), сообщил "Интерфаксу" глава профсоюза компании Сергей Зайцев.

"Производство в ПАП В0 сегодня остается в простое", - сказал Зайцев.

Ранее сообщалось, что "АвтоВАЗ" приостановил сборку Lada Largus и Lada X-ray, Renault Sandero и Logan накануне после дневной смены. Между тем, именно производственной линии N1 удавалось избежать простоя более четырех недель, в то время как работа производственной линии N5 (СКП Kalina, выпуск Lada Granta) только в декабре приостанавливалась на четыре дня.

"АвтоВАЗ" с весны вынужден вводить временные простои на производстве. Компания пытается нагнать приостановки шестидневными рабочими неделями, но и их приходилось отменять из-за дефицита автокомпонентов.

Так, после корпоративного отпуска, продлившегося с 26 июля по 15 августа, "АвтоВАЗ" останавливал производство в Тольятти из-за дефицита электронных компонентов, поставляемых самарским представительством компании Bosch (OOO "Роберт Бош Самара").

Планировалось, что после нормализации ситуации с комплектующими завод восполнит производственные потери за счет работы по субботам и организации 9-часовых рабочих смен. Так, суббота, 25 сентября, стала рабочей для производственной линии N1, а затем 4 и 11 декабря - для производственных линий N1 и N3 (СКП, выпуск Lada Niva Legend).

"АвтоВАЗ" выпускает автомобили Lada и Renault. Производственные площади компании находятся в Тольятти и Ижевске. Владельцем 100% российского автопроизводителя является голландская компания Alliance Rostec Auto B.V. - СП "Ростеха" (32%) и Renault Group (68%).

АвтоВАЗ

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