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Создатель GTA и Civilization купит конкурента Zynga за $12,7 млрд

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Американский разработчик видеоигр Take-Two Interactive Software покупает конкурирующую студию Zynga Inc. за $12,7 млрд, говорится в совместном пресс-релизе компаний.

Take-Two заплатит $9,86 за акцию Zynga, что представляет собой премию в 64% относительно котировок на закрытие торгов 7 января. Сделка будет оплачена денежными средствами и акциями Take-Two, после чего акционерам Zynga будет принадлежать от 29,6% до 32,8% объединенной компании.

Слияние единогласно одобрили советы директоров обеих компаний. Стороны рассчитывают, что сделка будет закрыта до 30 июня. За 12 месяцев по 30 сентября 2021 года совокупная выручка двух компаний составила $6,1 млрд, говорится в пресс-релизе. Ожидается, что в ближайшие три года показатель будет расти среднегодовыми темпами в 14%.

Take-Two Interactive Software - разработчик и издатель компьютерных игр, в том числе известных серий "Grand Theft Auto" (GTA) и Civilization. Компания предлагает продукты под лейблами Rockstar Games, 2K, Private Division, Social Point и Playdots; создает игры для консолей, включая PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, для ПК, смартфонов и планшетов.

Основанная в 2007 году Zynga специализируется на играх для мобильных устройств и соцсетей. Её самые популярные игры включают серии FarmVille и Words With Friends, а также шахматы, покер и прочие игры.

Take-Two США Zynga GTA Civilization

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