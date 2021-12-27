У виртуального оружия из видеоигр появился шанс стать дорогим активом благодаря NFT

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Все больше геймеров продают виртуальное оружие, шлемы и другие предметы экипировки из видеоигр в форме NFT – невзаимозаменяемых токенов, что потенциально может превратить эти предметы в дорогостоящий актив, пишет издание The Wall Street Journal.

Геймерам и раньше приходилось платить за товары в таких играх, как Grand Theft Auto Online и World of Warcraft, например. Но превращение этих товаров в NFT позволяет им также продавать их, зарабатывая на этом деньги.

NFT представляет собой уникальный цифровой предмет, его оригинальность и право собственности доказываются при помощи технологии блокчейн – базы данных по покупке и продаже цифровых предметов.

Превращение предметов из видеоигр в NFT означает, что геймеры, купившие эти предметы в виде токенов, смогут также использовать их в других играх, в соцсетях и прочих уголках интернета, что является важным шагом в развитии экономики так называемой метавселенной, отмечает WSJ.

Такие крупные компании в сфере видеоигр, как Zynga Inc. и Ubisoft Entertainment SA, уже сообщили о том, что они экспериментируют с применением NFT в своих продуктах. Другие представители отрасли – например, Electronic Arts Inc., Playtika Holding Corp. – также рассматривают вариант использования NFT для привлечения еще большего количества игроков.

"Мы делаем это, потому что это может стать будущим гейминга", - заявил вице-президент Zynga, ответственный за блокчейн технологии, Мэтт Вулф. Он занял пост в компании в прошлом месяце. Его главной задачей в Zynga на ближайшую перспективу станет создание нескольких тысяч виртуальных предметов в форме NFT в начале следующего года, которые пойдут как на продажу, так и на средства, которые геймеры смогут выиграть во время игры.

Ubisoft, в свою очередь, в этом месяце бесплатно реализовала более 2 тыс. NFT-предметов в рамках игры Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint. Реализованные токены представляли собой лимитированное издание виртуальных шлемов и оружия.

В то же время, глава игрового подразделения Microsoft Corp. Фил Спенсер и СЕО Epic Games Inc. Тим Свини выразили беспокойство по поводу безопасности NFT как актива и их реальной ценности. Кроме того, появляются крупные движения геймеров, выступающих против этой практики. Они считают, что NFT – это очередная уловка по выкачиванию денег из них.

В октябре фанаты онлайн-игры Neopets запустили онлайн-протест против разработчика JumpStart Games Inc. Они требовали от компании оставить планы по внедрению NFT в игру и призывали геймеров отказаться от платного участия и от покупок игрового "мерча".

"Это просто попытка легко заработать деньги и, по сути, воспользоваться интересом пользователей к бренду, не предлагая ничего ценного", - отметил один из организаторов протеста Кенни Шавел.

В 2021 году более 75% от $180 млрд, потраченных геймерами со всего мира на видеоигры, пришлось на внутриигровые покупки виртуальных предметов, свидетельствуют данные Newzoo BV.

На данный момент большинство NFT из видеоигр, находящихся в обращении, были созданы малыми и независимыми разработчиками. При этом они продаются на таких площадках, как OpenSea, по цене начиная от $1 и заканчивая $2 млн, показали данные аналитической DappRadar.