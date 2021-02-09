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Издатель видеоигр Take-Two показал квартальную прибыль выше прогнозов

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Американский издатель видеоигр Take-Two Interactive Software получил чистую прибыль и выручку в третьем квартале 2021 финансового года выше ожиданий аналитиков и дал сильный прогноз.

Чистая прибыль компании в октябре-декабре увеличилась до $182,2 млн, или $1,57 в расчете на акцию, по сравнению со $163,6 млн, или $1,43 на акцию, за сопоставимый период годом ранее.

При этом выручка снизилась до $860,9 млн с $930,1 млн.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали прибыль на уровне $1,12 на акцию при выручке в $757,5 млн.

В четвертом финквартале Take-Two ожидает выручку в диапазоне от $702 млн до $752 млн, чистую прибыль - 88-98 центов на акцию (консенсус предполагает соответственно $584 млн и 59 центов). По итогам всего 2021 фингода компания планирует получить выручку на уровне $3,24-3,29 млрд, прибыль - $4,08-4,18 на акцию (средние ожидания - $3,29 млрд и $3,69 соответственно).

Take-Two выпускает, в том числе, игры в рамках франшизы "Grand Theft Auto" и "Red Dead Redemption".

Несмотря на позитивную отчетность, котировки акций Take-Two в ходе дополнительных торгов в понедельник упали на 5,2%. Капитализация компании за последние двенадцать месяцев подскочила на 89%, в то время как фондовые индексы Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite прибавили соответственно 18% и 47%.

Take-Two США S&P 500 GTA Nasdaq

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