"Белуга" задумала провести SPO в ближайшие три года

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - "Белуга Групп" планирует в ближайшие три года провести SPO, предложив рынку оставшиеся казначейские акции, или аннулировать этот пакет, рассказал изданию "БКС Мир инвестиций" председатель правления и основной акционер компании Александр Мечетин.

"В ближайшие три года оставшуюся часть казначейского пакета либо аннулируем, либо предложим инвесторам, если будет потребность в капитальных вложениях и ситуация на фондовом рынке будет благоприятная", - сказал Мечетин.

Как сообщалось, "Белуга" провела SPO в начале июня 2021 года, предложив рынку 12,7% квазиказначейских акций. По итогам сделки компания привлекла 5,6 млрд рублей.

До SPO на квазиказначейский пакет приходилось около 22% акций. По итогам первого полугодия на балансе Tottenwell Limited, структуры "Белуги", которая выступала продающим акционером в ходе SPO, оставалось 12,2% акций. Акционерный капитал "Белуги" разделен на 15,8 млн акций номиналом 100 рублей каждая. Мечетину принадлежит 58%.

По словам Мечетина, в ходе SPO компания решала несколько задач. "Во-первых, стремилась увеличить free float для, в том числе, уменьшения волатильности ценных бумаг. До SPO количество обращаемых ценных бумаг было небольшим (менее 10%), при этом большая его часть была сконцентрирована в руках нескольких крупных фондов, соответственно, реальное количество акций в обращении было менее 10%", - заявил он в интервью "БКС Мир инвестиций". Кроме того, изменилась структура акционеров: компании удалось привлечь ряд известных международных фондов и увеличить число инвесторов-физических лиц. Еще одна цель SPO - привлечение капитала. "В силу того, что у компании достаточно сильный баланс, было принято решение, что на сегодняшний момент достаточно продать только часть казначейского пакета, а часть оставить по-прежнему в собственности компании", - сказал Мечетин.

ПАО "Белуга Групп" - крупнейший в России производитель водки и ликероводочных изделий, а также один из крупнейших дистрибьюторов алкоголя. Компании принадлежат семь производственных площадок и розничная сеть "ВинЛаб".

В мае прошлого года компания впервые провела "День стратегии". Стратегия "Белуги" до 2024 года предусматривает удвоение бизнеса: рост выручки до 130 млрд рублей с 63 млрд рублей в 2020 году.

"Исходя из этой цели, по выручке и основным финансовым показателям нужно расти примерно на 20% ежегодно. По итогам 2021 г. мы будем находиться в рамках озвученной стратегии", - сказал Мечетин в интервью.

Он также сообщил, что в ближайшие годы компания планирует CAPEX на уровне около 3 млрд рублей в год. Целевой показатель долговой нагрузки составляет 2,0х net debt/EBITDA.