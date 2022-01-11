Нефть подорожала после двухдневного снижения

Цена Brent снова превысила $82 за баррель

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок активно растут во вторник, восстанавливаясь после снижения по итогам предыдущих двух сессий.

Мартовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:53 по Москве подорожали на $1,23 (1,52%) - до $82,1 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на февраль на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $1,23 (1,57%) - до $79,46 за баррель.

Участники рынка ждут данных о запасах топлива в США за неделю, завершившуюся 7 января, и в среднем прогнозируют сокращение запасов нефти примерно на 2 млн баррелей. Американский институт нефти (American Petroleum Institute, API) обнародует свои данные во вторник вечером, а официальный отчет о запасах будет опубликован в среду.

Тем временем опасения по поводу спроса на фоне быстрого распространения нового штамма коронавируса "омикрон" продолжают оказывать давление на нефтяной рынок.

Китайские власти ввели локдаун в городе Аньян с населением 5 млн человек, ранее ограничения были введены в Сиане и Тяньцзине, четвертом по величине порте в мире, пишет Trading Economics.

Тем временем Ливия постепенно восстанавливает добычу после снижения на прошлой неделе из-за временного закрытия ключевого нефтепровода на востоке страны. После завершения работ на объекте производство выросло на 900 тыс. б/с, сообщает агентство Bloomberg.