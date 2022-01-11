Локдаун ввели в районе китайского города Аньян после двух случаев "омикрона"

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Власти китайского городского округа Аньян (провинция Хэнань) объявили о введении локдауна в связи с обнаружением накануне двух случаев штамма "омикрон" коронавируса, сообщает во вторник агентство Associated Press (AP).

Жителям запрещено покидать свои дома, на дороги не допускается транспорт, кроме относящегося к экстренным службам, магазины закрыты, кроме тех, что торгуют товарами первой необходимости. Под действие режима изоляции попали около 5,5 млн человек, а сроки его окончания не ясны.

По информации AP, случаи "омикрона" в Аньяне, по-видимому, связаны с аналогичными случаями в городе Тяньцзинь, где местные власти также ввели локдаун. При этом речь может идти о прецеденте с распространением "омикрона" в Китае, случаи которого не были ввезены из-за рубежа или не были связаны с непосредственными контактами этих лиц.

Кроме того, в локдауне оказались 13 млн человек в городе Сиань (провинция Шэньси) и 1,1 млн человек в городе Юйчжоу (провинция Хэнань): всего, по данным AP, в Китае изоляция на данный момент затронула порядка 20 млн человек.

Однако в Сиане и Юйчжоу власти ведут борьбу против распространения штамма "дельта". О случаях "омикрона" здесь не сообщалось.

Также "омикрон" был зафиксирован в Гонконге, после чего власти ужесточили ограничительные меры. В частности, было объявлено о закрытии детских садов и начальных школ. Ожидается, что школы останутся закрыты до первой недели февраля.

В Китае власти активизировали политику "нулевой терпимости" к COVID-19 в преддверии Зимних Олимпийских игр, которые стартуют 4 февраля.

Представитель руководства Игр, ответственный за санитарно-эпидемиологический контроль, Хуан Чунь заявил, что организаторы Олимпиады рассчитывают на сотрудничество спортсменов и прочих лиц с целью не допустить вспышки болезни, способной повлиять на соревнования.

"Если произойдет массовая передача (вируса - ИФ), она, конечно, повлияет на Игры и их расписание. Худший возможный сценарий от воли человека не зависит, так что мы не торопимся с решением", - сказал он.

Всего в Китае за время пандемии коронавируса выявили свыше 103 тыс. заражений COVID-19, более 4,6 тыс. инфицированных скончались.