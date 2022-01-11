Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:14Заразились
на 11.01В России 10 684 204+17 525В мире 310 436 812+3 281 475

Локдаун ввели в районе китайского города Аньян после двух случаев "омикрона"

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Власти китайского городского округа Аньян (провинция Хэнань) объявили о введении локдауна в связи с обнаружением накануне двух случаев штамма "омикрон" коронавируса, сообщает во вторник агентство Associated Press (AP).

Жителям запрещено покидать свои дома, на дороги не допускается транспорт, кроме относящегося к экстренным службам, магазины закрыты, кроме тех, что торгуют товарами первой необходимости. Под действие режима изоляции попали около 5,5 млн человек, а сроки его окончания не ясны.

По информации AP, случаи "омикрона" в Аньяне, по-видимому, связаны с аналогичными случаями в городе Тяньцзинь, где местные власти также ввели локдаун. При этом речь может идти о прецеденте с распространением "омикрона" в Китае, случаи которого не были ввезены из-за рубежа или не были связаны с непосредственными контактами этих лиц.

В миреВ Китае начали дезинфекцию города Сиань после вспышки COVID-19В Китае начали дезинфекцию города Сиань после вспышки COVID-19Читать подробнее

Кроме того, в локдауне оказались 13 млн человек в городе Сиань (провинция Шэньси) и 1,1 млн человек в городе Юйчжоу (провинция Хэнань): всего, по данным AP, в Китае изоляция на данный момент затронула порядка 20 млн человек.

Однако в Сиане и Юйчжоу власти ведут борьбу против распространения штамма "дельта". О случаях "омикрона" здесь не сообщалось.

Также "омикрон" был зафиксирован в Гонконге, после чего власти ужесточили ограничительные меры. В частности, было объявлено о закрытии детских садов и начальных школ. Ожидается, что школы останутся закрыты до первой недели февраля.

В Китае власти активизировали политику "нулевой терпимости" к COVID-19 в преддверии Зимних Олимпийских игр, которые стартуют 4 февраля.

Представитель руководства Игр, ответственный за санитарно-эпидемиологический контроль, Хуан Чунь заявил, что организаторы Олимпиады рассчитывают на сотрудничество спортсменов и прочих лиц с целью не допустить вспышки болезни, способной повлиять на соревнования.

"Если произойдет массовая передача (вируса - ИФ), она, конечно, повлияет на Игры и их расписание. Худший возможный сценарий от воли человека не зависит, так что мы не торопимся с решением", - сказал он.

Всего в Китае за время пандемии коронавируса выявили свыше 103 тыс. заражений COVID-19, более 4,6 тыс. инфицированных скончались.

Китай коронавирус

Новости по теме

Новости

Белорусская оппозиционерка Мария Колесникова отправлена в колонию

Белорусская оппозиционерка Мария Колесникова отправлена в колонию

EMA дало положительное заключение на процедуру клинических исследований "Спутника V"

Массовые протесты в Казахстане

В Казахстане назначили премьера и анонсировали вывод миротворцев. Обобщение

В Казахстане назначили премьера и анонсировали вывод миротворцев. Обобщение

В США за сутки выявили рекордный прирост случаев заражения COVID-19

В США за сутки выявили рекордный прирост случаев заражения COVID-19

В Казахстане объявили пятилетний мораторий на повышение зарплат чиновникам

В Казахстане объявили пятилетний мораторий на повышение зарплат чиновникам
Массовые протесты в Казахстане

Токаев сообщил, что вывод сил ОДКБ из Казахстана начнется через два дня

Токаев сообщил, что вывод сил ОДКБ из Казахстана начнется через два дня
Массовые протесты в Казахстане

Премьер-министром Казахстана назначен Алихан Смаилов

Массовые протесты в Казахстане

В Казахстане начато 412 расследований, в том числе по терактам и убийствам

Токаев предложил кандидатуру Смаилова на пост премьера Казахстана

Писатель Шендерович покинул Россию из-за возможного уголовного преследования

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });