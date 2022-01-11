ExxonMobil купит 49,9% норвежского производителя биотоплива Biojet

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Американская Exxon Mobil покупает 49,9% норвежской Biojet AS, планирующей производить биотопливо из отходов лесной промышленности.

Biojet намерена построить пять предприятий по выпуску биотоплива и его компонентов. Коммерческое производство, как ожидается, начнется в 2025 году на заводе в норвежском Фоллуме.

Покупка доли Biojet дает ExxonMobil возможность покупать до 3 млн баррелей биотоплива в год, говорится в пресс-релизе американской компании.

"Соглашение с Biojet расширяет операции ExxonMobil в сфере производства низкоуглеродного топлива для транспортного сектора", - отмечает президент подразделения ExxonMobil Fuels and Lubricants Ян Карр.

Биотопливо, которое планирует производить Biojet, смогут использовать как пассажирские автомобили, так и грузовики.

Как отмечают в ExxonMobil, биотопливо соответствует требованиям к экологичности транспортного топлива, действующим в Норвегии, Евросоюзе и Великобритании.

С 2000 года ExxonMobil инвестировала более $10 млрд в исследования и разработки, а также применение решений в сфере низкоуглеродной энергетики.

Акции ExxonMobil прибавляют в цене 0,3% в ходе предварительных торгов во вторник. За последний год их стоимость выросла на 43%.